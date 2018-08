Above & Beyond @ Tomorrowland Belgium 2018 (Mainstage) (Weekend 2)

ABOVE & BEYOND AT TOMORROWLAND IN BOOM (BELGIUM) - JUL 28, 2018 - TRACKLIST / SETLIST

Above & Beyond ft. Zoë Johnston - Always (Above & Beyond Club Mix)

Above & Beyond - Rocket Science

Gabriel & Dresden ft. Sub Teal - Only Road (Cosmic Gate Remix)

Andrew Bayer ft. Alison May - Immortal Lover

Above & Beyond ft. Marty Longstaff - Tightrope (Above & Beyond Club Mix)

Above & Beyond ft. Richard Bedford - Alone Tonight (ABGT250 Update)

Above & Beyond - Red Rocks

Oliver Smith ft. Amy J Price - Lovingly

Grum - Shout

Genix - For Those We Lost

Virtual Self - Ghost Voices

Rank 1 - L.E.D. There Be Light (Cosmic Gate Remix)

Above & Beyond ft. Richard Bedford - Northern Soul

Fatum - Petra

Above & Beyond ft. Richard Bedford - Sun & Moon (Club Mix)

