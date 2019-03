Armin van Buuren - Garden Of Madness | Tomorrowland Winter 2019

01. Armin van Buuren & Shapov - Our Origin [ARMIND]

[5:45] Ørjan Nilsen & Dennis Sheperd & Nifra & Estiva - Cabin Fever (Ørjan Nilsen Club Mix) [IN MY OPINION]

[9:10] Above & Beyond vs. Armin van Buuren - Show Me Love [ARMIND/ANJUNABEATS]

[14:19] Planet Perfecto Knights - ResuRection (Maurice West Remix) [RAVE CULTURE]

[17:27] Airborn & Bogdan Vix & KeyPlayer vs. Armin Van Buuren & Mr. Probz - Run Away vs. Another You (Armin van Buuren Mashup)

[20:40] Ørjan Nilsen - Wait 4 It [IN MY OPINION]

w/ Armin van Buuren vs. Vini Vici ft. Hilight Tribe - Great Spirit (Acappella) [ARMIND]

[23:20] Armin van Buuren & Shapov - The Last Dancer [ARMIND]

[27:04] Armin van Buuren ft. Bonnie McKee - Lonely For You (ReOrder Remix) [ARMADA]

[30:17] Ran-D vs. Scot Project vs. Allen Watts - Zombie vs. D (Don't Go) vs. Flashback (Armin van Buuren Mashup) [MONSTER FORCE / ROUGHSTATE / OUTBURST]

w/ Armin van Buuren - Blah Blah Blah [ARMIND]

[34:12] Niels van Gogh - Pulverturm (Shinovi Bootleg) [KOSMO]

[36:56] ID - ID

[42:40] Armin van Buuren & Vini Vici & ALOK ft. Zafrir - United [ARMIND]

[45:07] Armin van Buuren - Turn It Up [ARMIND]

[50:31] W&W & Armin van Buuren vs. Wolfpack & Warp Brothers - Ready To Phatt Bass (Warp Brothers Mashup) [SMASH THE HOUSE / RAVE CULTURE]

[55:12] Armin van Buuren vs. Brennan Heart & Toneshifterz - Blah Blah Blah (Armin van Buuren Mashup) [ARMIND]

[1:02:12] Armin van Buuren vs. Human Resource - Dominator (Armin van Buuren Festival Mix) [ARMIND]

[1:07:40] ID - ID