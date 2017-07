Armin van Buuren @ Tomorrowland Belgium 2017 (Mainstage) (Weekend 2)

Armin van Buuren - I Live For That Energy (ASOT 800 Theme) (Armin van Buuren Piano Intro Mashup)

Armin van Buuren ft. Kensington - Heading Up High (First State Remix)

Armin van Buuren & Garibay ft. Olaf Blackwood - I Need You (Club Mix)

Armin van Buuren & Sunnery James & Ryan Marciano - You Are

Hardwell & Armin van Buuren & Mark Sixma vs. Zedd & Alessia Cara - Off The Hook vs. Stay (Hardwell Mashup)

Sagi Abitbul & Guy Haliva vs. Protoculture & Vigel - Stanga vs. Pegasus (Armin van Buuren Mashup)

Armin van Buuren - This Is A Test (Arkham Knights Remix)

w/ Cygnus X & Ummet Ozcan vs. Rozalla - Superstring vs. Everybody's Free (Ummet Ozcan Smashup)

Ed Sheeran - Castle On The Hill (Gareth Emery & Ashley Wallbridge Remix)

Armin van Buuren & W&W ft. Trevor Guthrie vs. Ikerya Project & Maratone - This Is What Vendetta Feels Like (Sensualise Mashup)