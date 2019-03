DJ Snake @ Tomorrowland Winter 2019

DJ Snake @ Mainstage, Tomorrowland Winter, France 2019-03-13

01. KANDY & Purge - Pause [FREE]

w/ Gammer - The Drop (Francis Derelle Remix / DJ Snake Edit) [MONSTERCAT]

02. Excision & Space Laces - Rumble [NEVER SAY DIE]

03. Gammer - The Drop (Wooli Flip) [MONSTERCAT]

w/ Gammer - The Drop (4B X NvrLeft Remix) [MONSTERCAT]

w/ Boombox Cartel - Jefe (Seek N Destroy & Chief Street Remix) [MAD DECENT]

04. Kill The Noise & Snails & Sullivan King ft. Jonah Kay - Shake The Ground [SLUGZ]

05. Kanye West - Power (Acappella) [ROC-A-FELLA]

w/ Spag Heddy ft. Sam King - Vegas [NEVER SAY DIE]

w/ DJ Snake & Eptic - Lawnmower [INTERSCOPE]

06. Zomboy - Like A Bitch [NEVER SAY DIE]

w/ FuntCase & Virtual Riot - Borg (Downlink Remix) [DISCIPLE]

07. Knife Party - Internet Friends [EARSTORM]

w/ Sullivan King - Step Back [KANNIBALEN]

08. Nonsens - Make It Pop [:LABELMADE:]

09. Ephwurd & SWAGE - Hectic [EPH'D UP]

10. DJ Snake & Badjokes - ID

11. DJ Snake ft. Lil Jon - Turn Down For What?! (DJ Snake Live Edit) [COLUMBIA]

12. DJ Snake & Skrillex - Sahara [INTERSCOPE]

13. Dillon Francis & DJ Snake - Get Low (Outro Edit) [MAD DECENT/COLUMBIA]

14. Major Lazer & DJ Snake ft. MØ - Lean On (Outro Edit) [MAD DECENT]

w/ Major Lazer & DJ Snake ft. MØ - Lean On (Malaa Remix) [FREE/MAD DECENT]

w/ Major Lazer & DJ Snake ft. MØ - Lean On (Tiësto & MOTi Remix) [FREE/MAD DECENT]

15. JAUZ & Ephwurd - Rock The Party [SPINNIN']

16. Eptic - Eat My Dust [SPINNIN' PREMIUM]

w/ Skrillex & Kill The Noise ft. Fatman Scoop & Michael Angelakos - Recess (Acappella) [OWSLA/BIG BEAT]

w/ JAUZ - Alpha [SELF RELEASED]

17. GTA & Vlien Boy - DJ Tool 8 [MAD DECENT]

w/ DJ MERCER & DJ Snake - Lunatic [SPINNIN']

w/ 4B & TEEZ - Whistle [PREMIERE CLASSE]

w/ Zedd & Lucky Date ft. Ellie Goulding - Fall Into The Sky (Everybody Fuckin Jump Acappella) [INTERSCOPE]

18. Eptic & MUST DIE! - Ectoplasm [NEVER SAY DIE]

w/ DJ Snake - Propaganda [POLYDOR]

w/ DJ Snake - Propaganda (LNY TNZ Remix) [POLYDOR]

w/ DJ Snake - Propaganda (SayMyName Remix) [FREE/POLYDOR]

19. Tisoki - Adrenaline (VIP) [SELF RELEASED]

w/ Hardwell & W&W - Jumper (Acappella) [REVEALED]

w/ Zomboy - Lone Wolf [NEVER SAY DIE]

20. RIOT - The Mob [MONSTERCAT]

w/ WAVEDASH - Bang (Acappella) [OWSLA]

w/ Sullivan King - ID

21. DJ Snake ft. Cardi B, Selena Gomez & Ozuna - Taki Taki [GEFFEN]

w/ DJ Snake ft. Cardi B, Selena Gomez & Ozuna - Taki Taki (ETC!ETC! Remix) [GEFFEN]

22. DJ Snake ft. Lauv - A Different Way (Outro Edit) [UMG]

w/ DJ Snake ft. Lauv - A Different Way (Bro Safari & ETC!ETC! Remix) [UMG]

23. DJ Snake ft. Justin Bieber - Let Me Love You (Outro Edit) [INTERSCOPE]

24. DJ Snake ft. Bipolar Sunshine - Middle (Outro Edit) [INTERSCOPE]