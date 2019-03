Salvatore Ganacci - Mainstage | Tomorrowland Winter 2019

[1:40] Salvatore Ganacci - ID

[2:24] ENUR ft. Natasja - Calabria [ULTRA]

w/ TUJAMO & Salvatore Ganacci ft. Richie Loop - Jook It [SPINNIN']

[4:08] JOYRYDE - I Ware House [OWSLA]

[4:30] JOYRYDE & Skrillex - Agen Wida [OWSLA]

[5:24] Ingrosso & LIOHN & Salvatore vs. Bingo Players - FLAGS! vs. Rattle (Axwell Λ Ingrosso Mashup) [HYSTERIA / REFUNE]

[7:46] Tiësto & Dzeko ft. Preme & Post Malone - Jackie Chan (ID Remix) [MUSICAL FREEDOM]

[9:42] Destructo ft. YG - Party Up (GTA Remix) [INSOMNIAC]

[10:44] ID - ID

[12:44] Duck Sauce - Barbra Streisand [FOOL'S GOLD]

[14:20] Dombresky - Soul Sacrifice [PROCESS]

[15:54] Sidney Samson - Riverside (Afrojack Remix) [SNEAKERZ]

[17:30] Tropkillaz ft. J Balvin & Anitta & Mc Zaac - Bola Rebola [UMG]

w/ RAWTEK - House Of Zulu [GOOD ENUFF]

[20:11] Garmiani - Barraca [SPINNIN']

[23:00] Gregor Salto - Mystery Baila [G-REX]

w/ Jillionaire & Salvatore Ganacci ft. Sanjin - Fresh [UMG]

[26:30] Dimitri Vegas & Like Mike - Wakanda [AXTONE]

[28:12] Ed Sheeran - Shape Of You (P.A.F.F & Salvatore Ganacci Remix) [ASYLUM]

[30:00] Kanye West vs. Backstreet Boys vs. Brillz & Jackal - Backstreet Ho (Wuki & Frac Attack Edit) [SONY / TWONK / GETTING OUT OUR DREAMS]

w/ Salvatore Ganacci - Walk Away

[32:15] ID - ID

[33:20] Boys Noize - Rock The Bells [BOYSNOIZE]

[34:15] ID - ID

[37:10] Yeah Yeah Yeahs - Heads Will Roll (A-Trak Remix / Kid Kamillion Trap Edit) [FREE/FOOL'S GOLD]

w/ Salvatore Ganacci & Megatone - Cake [PREMIERE CLASSE]

[39:50] Ranji vs. Above & Beyond vs. The Prodigy & Blastoyz - Can't Sleep With The Voodoo People (Sensualise Mashup) [ANJUNABEATS / BLUE TUNES / XL]

[41:40] Scooter - Maria (I Like Loud) [SHEFFIELD TUNES]

w/ Flosstradamus & Valentino Khan - MFU [ULTRA]

[43:00] Skrillex & Rick Ross - Purple Lamborghini [ATLANTIC]

[43:15] DJ Khaled ft. Ludacris & Rick Ross & T-Pain & Snoop Dogg - All I Do Is Win [E1 MUSIC]

[44:45] Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton vs. Quintino - Can't Hold Us vs. Carnival (Garmiani Mashup)

[46:03] Travis Scott ft. Drake - Sicko Mode (Skrillex Remix) [EPIC]

[47:20] Bad Bunny ft. Diplo - 200 MPH [RIMAS]

[49:30] ID - ID

[53:10] Beyoncé - Halo [SONY]

[54:20] Beyoncé - Irreplaceable [COLUMBIA]