Tony Junior (DJ-set LIVE @ ADE) | SLAM!

ID - ID

ID - ID

w/ Galantis - No Money (Acapella)

w/ Chardy & Kronic - S.W.A.T. Team (Everybody Fucking *Beep* Jump Acapella)

Calvin Harris ft. Rihanna - This Is What You Came For (Tony Junior Remix)

Tony Junior & Stuk - Put Your Drinks Up

ID - ID

Tony Junior - Riverside 2K16

Pegboard Nerds & Tony Junior - Voodoo

Axwell Λ Ingrosso ft. Kinnda - How Do You Feel Right Now

Sunnery James & Ryan Marciano & Eddie Thoneick - Drums Of Tobago

Calvin Harris & Disciples ft. Ina Wroldsen - How Deep Is Your Love (Calvin Harris & R3hab Remix)

w/ BURNS - Make It Clap

David Guetta ft. Justin Bieber - 2U (TUJAMO Remix)

The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (Don Diablo Remix)

Martin Garrix & Brooks - Byte

Tiësto & Tony Junior - Get Down

Zedd ft. Foxes - Clarity (Tiësto Remix)

Ibranovski - Ghetto Mainstream

Abel Ramos & Albert Neve - Flat Beat

Tony Junior & REGGIO - ID

Dyro - Like A Boss

Curbi X Mesto - BRUH

w/ Avicii & Nicky Romero ft. Noonie Bao - I Could Be The One (Acapella)

TUJAMO - Drop That Low (When I Dip)

Migos ft. Lil Uzi Vert - Bad And Boujee

w/ Hardwell & Quintino - Baldadig

The Chemical Brothers - Galvanize (Tony Junior & Haverklap Bootleg)

50 Cent ft. Snoop Dogg & G-Unit - P.I.M.P. (Tony Junior & Jimmy Clash Remix)

MNEK & Zara Larsson - Never Forget You (Danny Avila Bootleg)

Tony Junior & Stuk - Vampire

Tony Junior - Twerk Anthem

Terror Squad ft. Fat Joe & Remy - Lean Back (Tony Junior & Jimmy Clash Bootleg)

Axwell Λ Ingrosso ft. Kristoffer Fogelmark - More Than You Know (Ummet Ozcan Remix)

Marshmello ft. Khalid - Silence (Tiësto Big Room Remix)

Timmy Trumpet & Krunk! - Al Pacino

Dua Lipa - New Rules (Tony Junior Remix)

Elton John ft. Carmen Twillie - Circle Of Life (The Lion King OST)

w/ Alvaro & MERCER ft. Lil Jon - Welcome To The Jungle (Acapella)

w/ Tiësto & DallasK - Show Me

Planet Funk - Chase The Sun (Tony Junior & Haverklap Bootleg)

DJ Khaled ft. Ludacris & Rick Ross & T-Pain & Snoop Dogg - All I Do Is Win (Paul Elstak & Dr Phunk Remix)

Sunbeam - Outside World (Dr Phunk 2017 Edit)