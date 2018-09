Come ogni inizio stagione che si rispetti, arriva direttamente dalla curatissima produzione della Final Kid l'aftermovie dell'Ultra Music Festival, in una edizione che ha centrifugato in 3 giorni una quantità immensa di emozioni e brividi, con il punto culmine raggiunto attraverso l'inatteso e tanto sperato ritorno degli Swedish House Mafia. Sembra quasi impossibile poter racchiudere tutta quella energia in 14 minuti e 26 secondi, ma di sicuro c'è lo spettacolo e il desiderio di tutti noi fan e non di raggiungere Miami in quei giorni o di ritornarci.

Guarda l'aftermovie dell'Ultra Music Festival 2018 qua sotto!