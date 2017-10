I recenti avvenimenti di Las Vegas hanno lasciato una profonda cicatrice sugli Stati Uniti: il sessantaquattrenne Stephen Paddock ha aperto il fuoco durante un concerto di musica Country dal trentaduesimo piano dell'hotel Mandalay Bay Resort in quella che è stata una delle più grandi stragi americane. Con un ammontare di 59 morti e circa 500 feriti la preoccupazione riguardanti eventi che coinvolgono numerosi partecipanti (come i Festival) è aumentata.

A tal proposito la polizia di Miami ha espresso il suo timore riguardo la ventesima edizione dell'Ultra Music Festival che prenderà luogo a Marzo 2018 al Bayfront Park di Downtown. La location infatti è molto simile a quella in cui il killer ha compiuto la strage e potrebbe divenire uno scenario simile a quello di Las Vegas.

Il capo della polizia di Miami Jorge Colina ha espresso le seguenti affermazioni a proposito di un possibile attacco:

"Proprio come Las Vegas anche noi abbiamo molti ambienti esterni e le persone vogliono stare all'esterno. Ci alleniamo per simulare scenari in cui gli agenti siano in grado di individuare da dove la persona sta sparando."

"È qualcosa da considerare ora che abbiamo incontrato gli organizzatori di ultra con cui abbiamo parlato specificatamente riguardo alcuni problemi. In passato avevamo discusso della possibilità di mettere addetti alla sicurezza sui i tetti ed è un'opzione da tenere sempre in considerazione."