Immaginate di essere pronti e intrepidi nell'aspettare con ansia l'arrivo di un festival, dove nella maggior parte dei casi prevede organizzarsi al meglio tra trasferte, affitto di case e ovviamente risparmio di soldi per intere settimane se non mesi, per poi vedere il tutto svenire. Questo è il "dramma" che i fan della musica elettronica di Shanghai stanno subendo in queste ore.

A pochi giorni dalla data preannunciata da mesi riguardo l'arrivo di Ultra Music Festival a Shanghai, un comunicato ufficiale ha stroncato definitivamente le speranze di rave per i fan orientali, anche se a dir la verità, non si tratta di una sorpresa totalmente imprevedibile. Per intere settimane, su reddit stavano circolando voci riguardo al rinvio di questo evento, rumors provenienti dal social network cinese Weibo, con nessuna smentita da parte di UMF stessa, e ancor peggio, senza alcun annuncio degli artisti che avrebbero dovuto presidiare il mainstage della metropolitana cinese, creando ancora più sconforto.

https://www.reddit.com/r/UMF/comments/9bv1j6/ultra_shanghai_officiall_statement/?utm_content=media&utm_medium=post_embed&utm_name=41f32fda1cf046e3b824316a537e86fd&utm_source=embedly&utm_term=9bv1j6

Nonostante il festival sia stato cancellato per questo week-end a causa di circostanze che erano al di fuori del loro controllo e posticipato fino a data da destinarsi (dando la possibilità ai partecipanti di essere risarciti), Ultra ha confermato lo svolgimento senza allarmi invece per il 15 e il 16 settembre, dove a Pechino si svolgerà l'Ultra China, con una line-up che comprende nomi come Axwell Ingrosso, Zedd, DJ Snake, Afrojack, Steve Angello, Armin van Buuren, Nicky Romero, Galantis, Tchami, Oliver Heldens e molti altri.