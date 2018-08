Dimitri Vegas & Like Mike @ Tomorrowland Belgium 2018

DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE AT TOMORROWLAND IN BOOM (BELGIUM) - JUL 28, 2018 - TRACKLIST / SETLIST

Dimitri Vegas & Like Mike - ID (Intro Edit)

Dimitri Vegas & Like Mike vs. Nicky Romero - Here We Go (Hey Boy, Hey Girl)

Dimitri Vegas & Like Mike - ID

Drake - In My Feelings (Dimitri Vegas & Like Mike Edit)

w/ Dimitri Vegas & Like Mike vs. VINAI - Louder (Acapella)

w/ Quintino - Brasil Connect

w/ Major Lazer ft. Busy Signal & The Flexican & FS Green - Watch Out For This (Bumaye) (Dimitri Vegas & Like Mike Tomorrowland Remix)

Dimitri Vegas & Like Mike vs. Ummet Ozcan - The Hum

w/ Steve Aoki & MARNIK - Bella Ciao (Money Heist)

w/ Dimitri Vegas & Like Mike vs. Ummet Ozcan - The Hum (Quintino Remix)

Dimitri Vegas & Like Mike & Armin Van Buuren & W&W - ID

Tim Berg - Bromance

w/ Avicii ft. Aloe Blacc - Wake Me Up (Acapella)

Avicii - Levels

w/ Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody (Acapella)

w/ Avicii - Levels (W&W Bootleg)

Dimitri Vegas & Like Mike & Bassjackers - The Jungle

Dimitri Vegas & Like Mike & Julian Banks & Bassjackers ft. Snoop Dogg - Bounce

Dimitri Vegas & Like Mike vs. Quintino - Patser Bounce

Afrojack & Hardwell ft. MC Ambush vs. Harold Faltermeyer - Hands Up vs. Axel F (W&W Mashup)

w/ Afrojack - Get Jacked

Dimitri Vegas & Like Mike vs. Vini Vici & CherryMoon Traxx - The House Of House

w/ Queen - We Will Rock You

w/ Riva Starr & Fatboy Slim ft. Beardyman - Eat Sleep Rave Repeat (Acapella)

Dimitri Vegas & Like Mike & David Guetta & Afro Bros - ID

w/ Pitbull ft. Lil Jon & Will.I.Am & JD - Put Your Fuckin Hands Up (Acapella)

Showtek ft. We Are Loud & Sonny Wilson - Booyah (TNT aka Technoboy 'N' Tuneboy Remix)

Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&W - Arcade

w/ The White Stripes - Seven Nation Army (Loop Fx)

w/ Dimitri Vegas & Like Mike & Martin Garrix vs. Tiësto & Dzeko & Post Malone - Tremor vs. Jackie Chan (Dimitri Vegas & Like Mike Mashup)

w/ Dimitri Vegas & Like Mike & Wolfpack - Ocarina (TomorrowWorld Anthem) (Fx Loop)

DJ AMG - Na Hora

Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&W - Crowd Control

Red Carpet ft. Hardwell - Alright 2010

w/ Dimitri Vegas & Like Mike & MOGUAI - Mammoth

Ran-D vs. Gigi D'Agostino & Zany vs. Hardwell & MAKJ - Zombie vs. L'Amour Toujours (I'll Fly With You) vs. Countdown (Dimitri Vegas & Like Mike Mashup)

Thunderball - Bonzai Channel One (ID Remix)

Dimitri Vegas & Like Mike ft. Wiz Khalifa - When I Grow Up

w/ Dimitri Vegas & Like Mike ft. Wiz Khalifa - When I Grow Up (Dimitri Vegas & Like Mike vs. Brennan Heart Remix)

Dimitri Vegas & Like Mike vs. Quintino - ID

