Laidback Luke B2B Hardwell, Afrojack, Sunnery James & Ryan Marciano and Chuckie @ Mixmash Miami 2018

01. ID - ID

[03:23] Sean Paul - Temperature [ATLANTIC]

[05:20] Kill The Buzz & Badd Dimes - Dirty Drums [REVEALED]

[06:12] ID - ID

w/ Bruno Mars ft. Cardi B - Finesse (Acappella) [ATLANTIC]

[08:28] ID - ID

[09:44] SBMG ft. Lil Kleine & DJ Stijco - 4x Duurder [TOP NOTCH]

[11:42] Dirty South & Axwell & Rudy vs. Armin van Buuren & Sunnery James & Ryan Marciano - Let It Go vs. Sex, Love & Water (Hardwell Miami Mashup) [AXTONE / ARMADA]

[12:57] Chuckie & Steve Andreas - Latino [SPINNIN']

[13:42] Quintino - Brasil Connect [SMASH THE HOUSE]

[16:25] David Guetta & Afrojack ft. Charli XCX & French Montana - Dirty Sexy Money (KIIDA Remix) [WHAT A MUSIC]

[16:40] Mr. Vegas - Pull Up (Instrumental Mix)

w/ Pitbull ft. Lil Jon & Will.I.Am & JD - Put Your Fuckin Hands Up (Acappella) [ROCKTHEHOUZE]

[17:10] Quintino & Mightyfools - G Thing [SPINNIN']

[19:25] Fedde Le Grand & Sultan & Ned Shepard - No Good (Acappella) [SPINNIN']

w/ Quintino - Underground [SPINNIN']

[20:55] Alvaro & GlowInTheDark vs. Afrojack & Martin Garrix - Charged Up The Speakers (GLOWINTHEDARK Smash-Up!) [POWERHOUSE / SPINNIN']

[22:24] Quintino & nFiX & Candice - Zoo Adventure [SPINNIN']

w/ Alvaro & MERCER ft. Lil Jon - Welcome To The Jungle (Welcome To Miami Acappella) [REVEALED]

[24:35] ID - ID

[25:08] Hardwell & Quintino - Baldadig [REVEALED]

[26:28] Slushii - Level Up (Afrojack Live Edit) [SELF RELEASED]

w/ Afrojack - Bangduck [WALL]

w/ Lil Jon & The Eastside Boyz ft. Lil' Scrappy - What U Gonna Do (Acappella)

[29:10] Major Lazer ft. The Partysquad - Original Don (Party Favor Edit) [FREE/DOWNTOWN]

20. Future vs. Hardwell & Carnage vs. Kendrick Lamar & Skrillex vs. Boombox Cartel vs. SayMyName - Mask Off vs. Spaceman vs. Humble vs. Jefe (Afrojack Mashup)

w/ Borgeous & RVSSIAN & M.R.I ft. Sean Paul - Ride It (SayMyName Remix) [GEOUSUS]

[32:29] Wuki vs. DJ Snake - Dadaganda (Wuki Edit)

[33:48] Drake - God's Plan [OVO]

w/ 2 Chainz vs. Cesqeaux & Aazar - Birthday Song (FAED ‘Booty Time' Bootleg)

[36:40] A$AP Ferg ft. A$AP Rocky & French Montana & Schoolboy Q & Trinidad James - Work (Remix) [A$AP]

w/ KAYZO - Born Again (KANDY Remix) [DOGHOUSE]

[38:00] ID - ID

w/ Rick Ross - Hustlin' (Acappella) [DEF JAM]

[39:08] ID - ID

[39:48] DJ Khaled ft. Ludacris & Rick Ross & T-Pain & Snoop Dogg - All I Do Is Win (Paul Elstak & Dr Phunk Remix) [FREE/E1 MUSIC]