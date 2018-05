J Balvin - Positivo (Video ufficiale e testo)

J Balvin - Positivo testo



[Intro: J Balvin]

Michael Brun

J Balvin, man

Tú lo sabe', leggo'

Another one



[Verso 1: J Balvin]

Todo el mundo bailando ya

Mi equipo está puesto en la raya

Sé que no me fallan

Sé que no me fallan

Estamo' en posición, vamo' por las medallas, eh-eh



[Pre-coro: J Balvin]

Hoy nos va más que bien

Mucho mejor que ayer

Por eso gané, por eso gané, eh-eh-ieh



[Coro: J Balvin]

Fire, fire

Vamo' a ganar otra ve' (fire, fire)

Fire, fire

No vamo' a perder

Fire, fire (fire)

Bayo, bayo, bayo, bayo



[Verso 2: J Balvin]

Por eso hago lo que yo quiero

Y vivo la vida como lo soñé, ie-ieh (wuh)

Dime, dime, dime si soy yo (yeah-yeah)

Dime, dime, dime si te contagié (okay)

Lo que quiero, baby, tú y yo

Celebremos la vida como es

Dime, dime, dime si soy yo (soy yo)

Dime, dime, dime si te contagié

Tu actitud que me mata y el bajo que retumba (uh)

No quiero que se acabe esta rumba (oh)

Uoh-oh-oh-oh

1, 2, 3, ¡leggo'!

Yeah-eh-eh-eh



[Coro: J Balvin]

Fire, fire

Vamo' a ganar otra ve' (fire, fire)

Fire, fire (fire)

No vamo' a perder

Fire, fire (fire)



[Verso 3: J Balvin]

(Uh, gol)

¡Wuh!

Positivo (sí), aunque no sea fácil, lo sé (siempre po-)

Positivo, por más difícil que se vea, siempre positivo (sí)

Y me activo (wuh), venga yo le paso la buena vibra (buena vibra)

Positivo, porque la vida es una y tenemo' que gozar, yeah



[Coro: J Balvin]

Fire, fire

Vamo' a ganar otra ve'

Fire, fire (fire, fire)

No vamo' a perder

Fire, fire (fire)