Luis Fonsi ft. Daddy Yankee - Despacito (ANGEMI Remix)

Angemi - Despacito testo



[Luis Fonsi & Daddy Yankee:]

¡Ay!

¡Fonsi!

¡D.Y.!



Ohhh

Oh, no, oh, no

Oh

Hey, yeah!



Diridiri dirididi Daddy



Go!



[Luis Fonsi:]

Si sabes que ya llevo un rato mirándote

Tengo que bailar contigo hoy

[Daddy Yankee:]

(¡D.Y.!)

Vi que tu mirada ya estaba llamándome

Muéstrame el camino que yo voy, oh



[Luis Fonsi:]

Tú, tú eres el imán y yo soy el metal

Me voy acercando y voy armando el plan

Sólo con pensarlo se acelera el pulso



[Daddy Yankee:]

(Oh, yeah)

Ya, ya me está gustando más de lo normal

Todos mis sentidos van pidiendo más

Esto hay que tomarlo sin ningún apuro



[Luis Fonsi:]

Des-pa-cito

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oído

Para que te acuerdes si no estás conmigo

Des-pa-cito

Quiero desnudarte a besos despacito

Firmo en las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito



[Daddy Yankee:]

Sube, sube, sube

Sube, sube



[Luis Fonsi (Daddy Yankee):]

Quiero ver bailar tu pelo

Quiero ser tu ritmo

Que le enseñes a mi boca

Tus lugares favoritos

(Favorito, favorito, baby)

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Hasta provocar tus gritos

Y que olvides tu apellido



[Daddy Yankee:]

Si te pido un beso ven dámelo

Yo sé que estás pensándolo

Llevo tiempo intentándolo

Mami, esto es dando y dándolo

Sabes que tu corazón conmigo te hace bang-bang

Sabes que esa beba está buscando de mi bang-bang

Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe

Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe

Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje

Empecemos lento, después salvaje



Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito

Cuando tú me besas con esa destreza

Veo que eres malicia con delicadeza



Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito

Y es que esa belleza es un rompecabezas

Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza

¡Oye!



[Luis Fonsi:]

Des-pa-cito

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oído

Para que te acuerdes si no estás conmigo

Des-pa-cito

Quiero desnudarte a besos despacito

Firmo en las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito



[Daddy Yankee:]

Sube, sube, sube

Sube, sube



[Luis Fonsi (Daddy Yankee):]

Quiero ver bailar tu pelo

Quiero ser tu ritmo

Que le enseñes a mi boca

Tus lugares favoritos

(Favorito, favorito, baby)

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Hasta provocar tus gritos

Y que olvides tu apellido



[Luis Fonsi:]

Des-pa-cito

Vamo' a hacerlo en una playa en Puerto Rico

Hasta que las olas griten "¡Ay, Bendito!"

Para que mi sello se quede contigo

¡Bailalo!



[Daddy Yankee:]

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito

[Luis Fonsi:]

Que le enseñes a mi boca

Tus lugares favoritos

[Daddy Yankee:]

Favorito, favorito, baby

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito

[Luis Fonsi (Daddy Yankee):]

Hasta provocar tus gritos (Fonsi)

Y que olvides tu apellido (D.Y.)

Des-pa-cito