Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) (Video ufficiale e testo)

Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) testo



[Intro]

Major Lazer run the world



[Verso/Verse 1: Anitta]

Você prepara, mas não dispara

Você repara, mas não encara

Se acha o cara, mas não me para

Tá cheio de maldade, mas não me encara

Você já tá querendo e eu também

Mas é cheio de história e de porém

Virou covarde, tô com vontade

Mas você tá demorando uma eternidade



[Pré-refrão/Pre Hook 1: Anitta]

Se você não vem eu vou botar pressão

Não vou te esperar, tô cheia de opção

Eu não sou mulher de aturar sermão

Me encara, se prepara

Que eu vou jogar bem na sua cara



[Refrão/Hook: Anitta]

Bem na sua cara

Eu vou rebolar bem na sua cara

Bem na sua cara

Hoje eu vou jogar bem na sua cara





[Verso/Verse 2: Pabllo Vittar]

Cheguei

Tô preparada pra atacar

Quando o grave bater, eu vou quicar

Na sua cara vou jogar, ah ah

E rebolar, ah ah



[Pré-refrão/Pre Hook 2: Pablo Vittar & Anitta]

Eu tô linda, livre, leve e solta

Doida pra beijar na boca

Linda, livre, leve e solta

Doida pra beijar na boca

Linda, livre, leve e solta

Doida pra beijar na boca

Linda, livre, leve e solta

Que eu vou jogar bem na sua cara



[Refrão/Hook: Anitta & Pabllo Vittar]

Bem na sua cara

Eu vou rebolar bem na sua cara

Bem na sua cara

Hoje eu vou jogar bem na sua cara



[Ponte/Bridge: Anitta]

Você prepara, mas não dispara (bem na sua cara)

Você repara, mas não encara (bem na sua cara)

Se acha o cara, mas não me para (bem na sua cara)

Se acha o cara, mas não me para (bem na sua cara)



[Outro: Anitta & Pabllo Vittar]

Se você não vem eu vou botar pressão

Não vou te esperar, to cheia de opção

Eu não sou mulher de aturar sermão

Me encara, se prepara

Que eu vou jogar bem na sua cara