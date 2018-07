Wisin - Quisiera Alejarme (feat. Ozuna) (Video ufficiale e testo)

Wisin - Quisiera Alejarme (feat. Ozuna) testo



Yo te entregue mi corazón

(A veces hay que tomar decisiones, aunque el corazón no quiera)

(W, Ozuna)





Hoy, he decidido no volver a verte

Yo no sé cuál será mi suerte

Es que ya no tendré tu calor (fue mi decisión)

Yo sé que tú esto no lo entiendes

Pero se gana y se pierde, baby así es el amor

(Ozuna)



Quisiera alejarme y no enamorarme

Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte

Quisiera alejarme y no enamorarme

Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte



Y aunque me duela perderte, sé que será lo mejor

Será mejor que engañarnos, buscando donde no hay amor

Será mejor dejarte de verte



La vida se me pasa y que voy a hacer

No puedo estar por ti, tu no me vas a querer

No sé cómo pasó si la pasaba bien

Pero hoy yo no soy quien, pa' pedirte que aquí tu estuvieras



Yo te entregué mi corazón, tú lo rompiste sin razón

Hiciste en mi mente una ilusión, espero algún día tu perdón (W)

Yo te entregué mi corazón, tú lo rompiste sin razón

Hiciste en mi mente una ilusión, espero algún día tu perdón

(Que ya no voy más)



Quisiera alejarme y no enamorarme

Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte

Quisiera alejarme y no enamorarme

Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte



(Yo solo decirte que no es uno hasta siempre)

Y que cada cual siga su camino

(Pero a la hora, ya yo no puedo)

No niego voy a extrañarte

¿Pero que puedo hacer? Así es el destino

Ni tu ni yo somos culpables, este amor fugitivo

Y aunque te quise tanto, sin ti sobrevivo

(Señores, el doblete)



Tu creías que no podía, que sin ti me moría

Que de este laberinto nunca saldría

Pero te equivocaste de nuevo, seguro que yo puedo

(Tu sabes quién yo soy)

Te juro que ya no tengo miedo

Se acabó el ataque mental, no me importa lo material

Me siento desilusionado, ya no eres especial

No voy a permitir que me trates mal

Elemental, lo que me hiciste fue fatal

(Yo me voy a quedar tranquilo)



Yo te entregué mi corazón, tú lo rompiste sin razón

Hiciste en mi mente una ilusión, espero algún día tu perdón

Yo te entregué mi corazón, tú lo rompiste sin razón

Hiciste en mi mente una ilusión, espero algún día tu perdón

(Ozuna)



Quisiera alejarme y no enamorarme

Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte

Quisiera alejarme y no enamorarme

Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte



Te confieso que no quiero que esto pase

Los legendarios

W, Ozuna

Hyde el químico

Buscando donde no hay amor, era mejor decir adiós