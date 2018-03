Vini Vici - 100 (feat. Symphonic) (Video ufficiale e testo)

Vini Vici - 100 (feat. Symphonic) testo



[Verse: Symphonic]

Thuirt an gobha fuirighidh mi

'S thuirt an gobha fuirighidh mi

'S thuirt an gobha fuirighidh mi

A bh' air an dòrus an t-sàbhail

Gu rachadh e a shuirghe



[Drop: Vini Vici & Timmy Trumpet]



[Verse: Symphonic]

Thuirt an gobha fuirighidh mi

'S thuirt an gobha fuirighidh mi

'S thuirt an gobha fuirighidh mi

A bh' air an dòrus an t-sàbhail

Gu rachadh e a shuirghe



[Chorus: Symphonic]

'Si eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Am bothan a bh' aig Fionnghuala



'Si eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Am bothan a bh' aig Fionnghuala



Cha d'thuirt an dadan a' seo

Cha d'thuirt an dadan a' seo

Cha d'thuirt an dadan a' seo

Bheireamaid greis air an tarrainn

Na maireadh na duirgh dhuinn



Cha d'thuirt an dadan a' seo

Cha d'thuirt an dadan a' seo

Cha d'thuirt an dadan a' seo

Bheireamaid greis air an tarrainn

Na maireadh na duirgh dhuinn



[Pre-Drop: Symphonic]

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan



Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan



Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan



Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean-- Eilean-- Eilean-- Eilean--



'Si eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Am bothan a bh' aig Fionnghuala



[Drop: Symphonic, Vini Vici & Timmy Trumpet]

'Si eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Am bothan a bh' aig Fionnghuala



'Si eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Am bothan a bh' aig Fionnghuala



'Si eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Am bothan a bh' aig Fionnghuala



'Si eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Am bothan a bh' aig Fionnghuala



'Si eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Am bothan a bh' aig Fionnghuala



'Si eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Am bothan a bh' aig Fionnghuala



'Si eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Am bothan a bh' aig Fionnghuala



'Si eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Eilean nam bothan nam bothan

Am bothan a bh' aig Fionnghuala