W&W & HARDWELL SLAM! MixMarathon ADE Ziggo Dome - 2017

W&W - Put 'Em Up (Intro Mix)

W&W vs. Riva Starr & Fatboy Slim & Beardyman - Rave After Rave vs. Eat Sleep Rave Repeat (W&W Mashup)

Dimitri Vegas & Like Mike & Steve Aoki & W&W - Komodo

Ed Sheeran - Shape Of You (W&W Festival Mix)

w/ MERCER - Encore (SayMyName Remix / Afrojack Edit)

SWACQ - Guerrilla

Jordan & Baker - Explode (W&W Remix)

w/ W&W & Blasterjaxx - Rocket

w/ Chuckie - Who's Ready To Jump

W&W & Hardwell & Lil Jon - Live The Night

Afrojack & Hardwell vs. Harold Faltermeyer ft. MC Ambush - Hands Up vs. Axel F (W&W Mashup)

w/ Hardwell & W&W ft. Fatman Scoop - Don't Stop The Madness

Safri Duo - Played A Live (NWYR Remix)

NWYR - ID (Dragon)

Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&W - Arcade

ID - ID

w/ VINAI ft. Harrison - The Wave

w/ Alvaro & MERCER ft. Lil Jon - Welcome To The Jungle

w/ J Balvin & Willy William - Mi Gente

w/ DJ Snake - Propaganda (W&W Bootleg)

Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&W - Crowd Control

W&W x Vini Vici - Chakra