YELLOW CLAW (DJ-set LIVE @ ADE) | SLAM!

Green Velvet ft. Walter Philips - Shake And Pop

Axwell Λ Ingrosso ft. Kid Ink - I Love You (Chace Remix)

2 Chainz - Watch Out

Laidback Luke & Mike Cervello - Front 2 The Back

Flux Pavilion - I Can't Stop (Ekali Tribute)

Cesqeaux - Back Up

Yellow Claw ft. Lil' Debbie & Juicy J - City On Lockdown

w/ Yellow Claw ft. Lil' Debbie & Juicy J - City On Lockdown (Crisis Era Remix)

Yellow Claw & Juyen Sebulba - Do You Like Bass?