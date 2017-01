Se c'è qualcuno nel mondo della musica elettronica racchiude l'essenza della parola imprevedibilità, questo è deadmau5 senza alcun dubbio . Lui può permettersi di fare quello che vuole quando vuole ormai, e per la maggior parte delle volte, è maledettamente bravo. Per raccontarne alcune, All'Ultra Music Festival del 2014, ha sostituto l'infortunato Avicii al mainstage, realizzando un DJ set al limite della provocazione, suonando una versione un po' particolare di Animals di Martin Garrix, per poi proseguire anche con Levels, quasi come sfottò nei confronti del malcapitato DJ svedese. Per non parlare di tutte le risse social a colpi di tweet: Afrojack, Skrillex, Porter Robinson, Wildstylez, Madonna e chi più ne ha ne metta, non si è mai risparmiato nulla.

Ora, Joel Zimmerman ha aperto i battenti della sua Residency, la notte del 5 gennaio sulla mitica BBC Radio 1 per la prima volta. Il topo arriva dopo che è stato recentemente al centro delle polemiche per la sua lite sul web con una delle rivelazioni più in ascesa del 2016, Marshmello . Ma ciò ha prevalso ben poco quando si tratta di sfornare musica, che è l'unica cosa che conta. Il set apre con un'influenza a dir poco techno, dai toni molto profondi, che man mano vanno a salire. Una specialità di Mr. Zimmerman, che ha sempre brillato in questa sua la sua abilità di creare una storia più che un mix, che porta l'ascoltatore man mano verso toni più alti partendo da suoni molto più oscuri. Non è stata solo una festa per il suo primo mix della sua Residency, ma anche per il suo compleanno. Ebbene si, Joel Zimmerman ha soffiato 36 candeline, festeggiando nel migliore dei modi . Il capo della mau5trap ha inoltre promesso un sacco di nuova musica dall'etichetta nelle future puntate della sua residency, e prevede di portare alcuni amici per dei special guest mix.

Qui sotto troverai la tracklist, se vuoi ascoltare il debutto di deadmau5 su BBC Radio 1, clicca qui!

Tracklist: