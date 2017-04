Torna, per il terzo anno consecutivo e con novità di stagione, IndepenDANCE, il club festival di Movement in calendario a Torino il 29 e 30 aprile 2017. Dopo essere stata ospitata dal Lingotto Fiere nel 2015 e aver mutato nome in Club Festival lo scorso anno, ad accogliere la manifestazione questa volta è l’Autodrome Live Club, impianto fresco di ristrutturazione che offre ora gli spazi adatti a dj set e live EDM.

Gli amanti della dance godranno, così, due serate-evento dedicate al loro genere preferito in una cornice priva di vincoli sia in termini di orario sia in termine di volume essendo al di fuori del centro cittadino. Con il patrocinio della città di Moncalieri, IndepenDANCE propone due show con altrettanti protagonisti.

Ecco allora chi animerà il weekend piemontese targato Movement. Il 29 aprile è atteso in consolle Ben Klock, protagonista della notte berlinese grazie all’appuntamento divenuto mensile con la sua techno-maratona di otto ore al Berghain; la sera successiva tocca, invece, al dj italiano Leon, già noto a livello internazionale e pronto a regalare al pubblico dell’IndepenDANCE la migliore selezione House.

IndepenDance 2017: a Torino i djset di Ben Klock e Leon

IndepenDANCE: gli eventi collaterali targati Movement

Ma non è tutto. Dal 22 al 24 aprile, la città inizia a battere a ritmo Dance con altri due appuntamenti: sabato 22 aprile in occasione della Burn Residency si sfidano i talenti selezionati da una giuria specializzata per lasciare, poi, il palco a Radioslave e Lollino, mentre lunedì 24 aprile è il turno del dj americano Seth Troxler con l’olandese Boris Werner. I biglietti per gli eventi sono disponibili in prevendita, info al sito ufficiale.

Dopo il weekend di IndepenDANCE, l’8 e 9 luglio sarà tempo di Kappa FutureFestival. La due giorni dedicata all’elettronica si svolgerà presso il Parco Dora, sempre a Torino, con live set da mezzogiorno a mezzanotte. Già annunciati in calendario Fatboy Slim, Carl Cox, Paul Kalkbrenner, Sven Vath e Nina Kraviz.