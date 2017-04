Grande delusione per gli appassionati di EDM che l'anno scorso hanno sofferto l'assenza del dj Olandese ad un evento importante e di grande rilevanza come Tomorrowland. Un grande nome come il suo infatti è stata una lacuna neanche troppo piccola per gli amanti del genere.

Purtroppo anche quest'anno la storia si ripete e Hardwell è stato nuovamente escluso dal palcoscenico dell'evento di Tomorrowland 2017. Che sia stato escluso dagli organizzatori dell'evento o che abbia scelto di sua iniziativa di non presentarsi non è ancora ben chiaro.

Hardwell Grande Assente

Hardwell pertanto NON sarà presente al Tomorrowland di quest'anno che per la seconda volta di seguito ha deciso di non includerlo nella lista degli artisti che si esibiranno in belgio in occasione del festival. A confermarlo è la pagina Facebook del Dj che, attraverso messenger e alla parola "Tomorrowland", risponde prontamente affermando che quest'anno non prenderà parte all'evento.

Il Possibile Motivo

Nel 2015 una piccola faida su twitter tra lo stesso Hardwell e gli allora vincitori del primo posto nella classifica di DJ Mag (e padroni di casa Tomorrowland) Dimitri Vegas & Like Mike potrebbe essere alla base della mancata partecipazione. Un vecchio tweet del Dj , in seguito cancellato, insinua come il duo sia stato ingiustamente eletto numero uno al mondo dalla popolare rivista ricorrendo a mezzi non proprio giusti. Così Hardwell ha riposto a 3LAU:

Hardwell probabilmente risentì della mancata posizione (che comportò diverse polemiche nel mondo EDM) anche per lo sforzo discografico che aveva compiuto con la pubblicazione del suo primo album. L'astio tra lui ed il duo belga è pura speculazione ma potrebbe essere la causa della sua mancata presenza degli ultimi anni.