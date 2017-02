Una delle esibizioni dell'Air & Style Festival che più ha colpito è stata senza dubbio quella dei Major Lazer, supportati dalla cantante danese MØ come special guest. A fare compagnia ai producer, sul palco di Los Angeles si sono alternati artisti come Flume, Zhu, Louis The Child e molti altri, a tenere alto il livello della manifestazione.

Il trio fondato da Diplo ha suonato la sua Cold Water, realizzata insieme a Justin Bieber, un brano che lo scorso anno era arrivato al #2 nella Billboard Hot 100, anche grazie al prezioso apporto della fanbase del cantante canadese.

All'Air & Style Festival Major Lazer ne ha lanciato una nuova versione, dando spazio all'armonica voce di MØ e ad una base musicale di chitarra acustica che crea un suggestivo effetto unplugged.

Eccola qui live, sotto una leggera pioggia che rende l'atmosfera ancora più intensa.