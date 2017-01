Ha chiuso la prima giornata nel mainstage dell'Ultra Music Festival di Miami con uno DJ Set spettacolare, ha inaugurato la sua propria etichetta discografica (STMRD RCRDS), ha fatto saltare tutti i mainstage di tutti i festival in giro per il mondo, la vittoria di un MTV EMA Award come Best Electronic Act, ma soprattutto, alla sorprendente età di 20 anni, ha raggiunto la prima posizione della speciale classifica della rivista DJ Mag, senza dover creare campagne pubblicitarie come suoi altri colleghi. Dire solo che il 2016 è stato il suo anno è riduttivo.

Martijn Gerard Garritsen non poteva chiudere questo 2016 senza un edizione speciale del suo radio show, The Martin Garrix Show, arrivato alla puntata numero 121, con un personalissimo Year-Mix. Nelle 19 tracce presenti, tutto la raccolta del meglio del suo repertorio annuale e dei suoi brani dell'anno preferiti in un'ora. Tutto il meglio per ricordare il 2016 al meglio e prepararsi per un 2017 pieno di sorprese.

La playlist è qua sotto, puoi ascoltare Martin Garrix con il suo Year-Mix qui!