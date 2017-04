L'Electronic Dance Music è un genere che punta ad unire le persone a discpapito delle differenze culturali, della nazionalità e di ogni tipo di stereotipo. Purtroppo però accadono anche questi episodi che generano discussioni in merito alla libertà di esprimere la propria musica e ai limiti culturali del contesto in cui essa viene espressa.

Un recente fatto di cronaca vede infatti protagonista un dj inglese che si è ritrovato coinvolto in un caso giudiziario per aver suonato un remix di una preghiera in Tunisia con gravi conseguenze.

Quando un Remix va contro la legge

Dax J, durante l'Orbit Music Festival che si è svolto in un club di Nebeul (Tunisia), ha inserito nella sua sequenza mixata alcuni secondi della Adhan: una popolare preghiera islamica che chiama a raccolta i fedeli.

Dopo l'accaduto le autorità locali hanno arrestato il dj che in seguito è stato condannato ad un anno di carcere per "violazione della morale e pubblico oltraggio". Dax J aveva già lasciato il paese durante il verdetto e potrà evitare di scontare la pena a patto di non rimettere più piede in Tunisia fino al 2022 (anno di prescrizione della sentenza).

Come se non bastasse le autorità hanno deciso anche di chiudere il club momentaneamente, il festival a tal proposito è stato interrotto e diverse persone sono passate agli insulti e alle minacce per l'accaduto sul profilo Facebook dell'artista.

Ecco un video che riporta l'accaduto:

Le dichiarazioni di Dax J

"Porto il massimo rispetto per tutte le religioni del mondo e ora capisco come le mie recenti azioni possano essere state percepite nel modo sbagliato. Dovremmo tutti prenderci del tempo per rispettare veramente il credo di tutti così da poter evolvere insieme come un unica società"

Così scrive su Facebook Dax j dopo l'accaduto per scusarsi con i fan e le istituzioni, il post completo qui sotto: