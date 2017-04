L'annuale cerimonia di premiazione dei Grammy Awards è ancora lontana ma un importante novità è alle porte. Secondo l'ente che organizza ed assegna questi premi infatti, visto il crescente interesse per la musica elettronica negli Stati Uniti, si renderebbe necessaria l'introduzione di una nuova categoria all'interno della cerimonia.

Nonostante la presenza di una già nota categoria inerente all'EDM (Best Dance/Electronic Artist) la National Accademy of Recording Arts sottolinea la volontà di consegnare un Grammy agli artisti di un genere musicale che sta andando man mano diffondendosi negli Stati Uniti d'America: la Techno.

Best Techno Artist

L'annuncio è stato dato il primo di Aprile ma pare che non sia uno scherzo: la prossima cerimonia per l'assegnazione degli ambiti premi Grammys introdurrà una nuova categoria per premiare il miglior artista di musica techno. La prima nominata di questa nuova categoria è la giovane di casa mau5trap REZZ. Neil Poltrown (presidente dell'Accademy), a tal proposito, dichiara:

"Abbiamo osservato i blog di musica elettronica su internet e abbiamo scoperto che REZZ viene spesso nominata come "la regina oscura della techno". La sezione dei commenti correlata a questi articoli era piena di lettori che attaccavano queste pubblicazioni per il fatto di essersi riferiti a lei come artista techno.

Ad ogni modo ci siamo accorti che quando ci si riferisce ad Adam Beyer, Cirez D e Maceo Plex, nominandoli come artisti techno, i fans tendono anche loro ad etichettare questi artisti sotto questo genere. Molti ascoltatori però desiderano specificare come gli ultimi due artisti sopracitati siano molto più del genere "Dark Progressive" che altro.

In conclusione abbiamo osservato come persino i fan della musica techno fossero incapaci di concordare sulla costituzione del genere stesso quindi abbiamo proceduto con la nomina di REZZ sotto questa categoria. Alla fine lei suona come Gesfflestein quindi era abbastanza convincente per noi. Lui fa musica techno, giusto?"

La Reazione

Non tutti li appassionati del genere hanno accolto bene la novità ed alcuni discutono su come intraprendere azioni per ostacolare questa decisione. In particolare un certo Corey Johnston (appassionato del genere) ha dichiarato che probabilmente nessuno farà effettivamente qualcosa a tal proposito, protestare contro i Grammy fornirebbe ai premi tradizionali una legittimità che non posseggono.