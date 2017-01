Snapchat ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento disponibile sugli app store iOS e Android. La celebre app di messaggistica sviluppa la sua interfaccia e aggiunge una barra di ricerca nella parte alta della schermata.

La nuova veste grafica si differenzia dalla vecchia a livello cromatico, con le chat in blu e in viola le storie. Inoltre, l’aggiornamento permette agli utenti di effettuare ricerche rapide mentre si trovano nel mezzo del loro snapping, grazie alla search tool incrementata.

Questa permette di mandare messaggi via Quick Chat ai propri amici e visualizzare real time i profili di gruppi e contatti ancora non aggiunti alla propria rubrica.

Le nuove features non terminano qui. Importante novità è quella relativa alla sezione Our Stories (per chi non lo sapesse, le storie che riguardano eventi e occasioni particolari pubblicate sull'app). Se prima solo alcuni partner potevano inviare le proprie storie, ora chiunque può farlo, e Snapchat valuterà se inserirle in Our Stories o meno.

Per non farsi mancare niente, i programmatori hanno sviluppato nuove Bitmoji, le emoji avatar che si possono inserire all’interno delle chat.

Per chi volesse capirne di più prima di scaricare l’upgrade, ecco il breve video che riassume l'aggiornamento più importante, ovvero le nuove potenzialità della barra di ricerca.