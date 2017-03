Misteri su misteri. Il mondo della musica elettronica somiglia sempre più ad un thriller, una caccia al tesoro, dove, ad ogni momento, spuntano fuori nomi nuovi o tracce misteriose, progetti paralleli di cui non si conoscono i partecipanti e festival criptici con line up da decifrare.

L'ultimo dei misteri riguarda un remix uscito poco tempo fa. Si tratta di Too Soon, una track prodotta da Vanic e remixata, appunto, dal nostro uomo -o donna, o coppia - misterioso. O per lo meno, il nome non è un mistero: è Heroless. E' più un mistero chi si possa celare dietro. Per questo, come ogni giallo che si rispetti, non hanno tardato a partire le investigazioni.

I primi che si sono spinti a qualche considerazione a riguardo hanno ipotizzato che si possa trattare di un adolescente, tuttavia molto promettente, considerando, per prima cosa, l'ottima fattura del remix e, come seconda, il nome dell'etichetta associata al brano.

Heroless, il misterioso dj che pubblica con l'etichetta dei The Chainsmokers

Il remix al centro dei riflettori nelle ultime ore è, come detto, quello del brano di Vanic, Too Soon, rilasciato - ecco l'elemento clue dell'indagine - dalla stessa etichetta di cui fa parte Vanic, la Disruptor Records, fondata dai The Chainsmokers. Viene da chiedersi come mai un producer sconosciuto possa essere già sotto l'ala protettiva di una label così importante. Il mistero si infittisce.

Heroless potrebbe avere 17-18 anni

Magari il fatto che il remix di Heroless l'abbia pubblicato l'etichetta dei The Chainsmokers viene appena spiegato se si va a sentire il brano. Sembra fatto da un vero professionista, non certo da un esordiente. Dagli Usa hanno già provato a dedurre qualcosa su chi possa essere l'oscuro personaggio. Spulciando sul suo profilo social, alcuni si sono spinti a dire che potrebbe avere tra i 17 e i 18 anni. Ma la questione rimane ancora avvolta nell'ombra.