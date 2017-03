A pochi giorni dalla trentaduesima edizione della Winter Music Conference (la conferenza composta da seminari, premiazioni ed incontri tra djs, producers ed artisti di tutto il mondo) non si può che ricordare l'inizio dell'annuale settimana ricca di eventi, party e Dj sets che durante questo periodo diventerà il punto centrale per la movida di Miami: la Miami Music Week.

Come ogni anno la Miami Music Week presenta svariati tipi di eventi tra concerti, live, dj sets, pool party e beach party concentrando tutto il meglio della musica EDM nella capitale del divertimento.

Per chi fosse a Miami durante questi sette giorni o per chi fosse solamente curioso a proposito degli eventi che si svolgeranno nella città nell'arco della settimana, ecco una lista degli eventi imperdibili della Miami Music Week 2017.

Miami Massive

La settimana apre i battenti con il Miami Massive 2017: un party sulle bellissime spiagge di Miami Beach della durata di ben 17 ore che vedrà esibirsi circa 40 Djs. L'evento si svolgerà il 21 Marzo a partire da mezzogiorno nella suggestiva location di Nikki Beach che sarà per l'occasione allestita adeguatamente, provvista di un sistema di noleggio di ombrelloni sulla spiaggia ed a completa disposizione dei partecipanti con servizi di bar e ristorante.

La line up vede come ospiti del calibro di Merk & Kremont, Daddy's Groove, Plastik Funk, Tom Swoon, Nari & Milani, Abel Ramos e molti altri nomi. L'età minima per poter partecipare è 21 anni e i biglietti possono essere acquistati qui.

Miami Music Week Miami Music Week Line up del Miami Massive 2017

Spinnin Session

Una delle etichette discografiche più influenti del momento sarà ospite allo Spinnin' Hotel di Miami Beach il 22 Marzo dove ad esibirsi saranno alcuni degli artisti che hanno reso grande questa label come Ummetz Ozcan, Don Diablo, Deorro e tanti altri. I biglietti per l'evento sono disponibili su wanticket (unico venditore ufficiale per li eventi della Miami Music Week).

Miami Music Week Locandina dell'evento Spinnin Session a Miami

Heldeep Pool Party

La giovane promessa della Future House Oliver Heldens, che in pochi anni ha visto crescere la sua popolarità in maniera esponenziale, organizzerà un pool party il 23 Marzo al Delano Beach Club dove suoneranno, oltre ad Heldens stesso, alcuni degli artisti che hanno dato un forte contributo all'interno della sua sotto-etichetta Heldeep.

Tutte le informazioni si possono trovare a questo indirizzo.

Miami Music Week Miami Music Week Nomi degli ospiti dell' Heldeep Pool Party

Revealed Miami Edition

Hardwell e la sua squadra sono pronti a scatenarsi per una giornata intera al MAPS Backlot il 23 Marzo con un evento che porta il nome dell'etichetta fondata da Hardwell stesso: Revealed Miami Edition. I biglietti sono ancora diponsibli.

Miami Music Week Primi nomi degli ospiti del Revealed Miami Edition

Protocol Miami

Nicky Romero sarà all'ORA Nightclub il 23 Marzo dove presenterà il suo evento intitolato Protocol Miami 2017. Anche per questo evento non è dato sapere la line up completa a meno che non si partecipi in prima persona così da scoprire i misteriosi special guests oltre a quelli già nominati.

Su wanticket si possono trovare i biglietti per partecipare a questa fantastica serata a base di house music che terrà compagnia fino all'alba.

Miami Music Week Miami Music Week Opspiti del Protocol Miami 2017

Mixmash Miami

Nikki Beach sarà ancora una volta la location di un evento che si terrà sempre il 23 Marzo a Miami. Al Mixmash Miami prenderanno parte Deorro, Tritonal, Laidback Luke, Moti e altri ospiti ancora non annunciati. Qua si possono acquistare i biglietti.

Miami Music Week Miami Music Week Line up in ordine alfabetico del Mixmash Miami 2017

Above & Beyond con Eric Pydz

Un fantastico trio farà da padrone all'evento che si terrà al RC Cola Plant di Miami il 23 Marzo. Qui Above & Beyond affiancati da Eric Prydz saranno i protagonisti di un leggendario dj set che accompagnerà i partecipanti fino a notte fonda. Biglietti ancora disponibili.

Miami Music Week Above & Beyond + Eric Prdyz @ RC Cola Plant

Panda Funk

La notte del 25 Marzo Nikki Beach diventa ancora una volta punto di incontro per tutti li amanti della vita notturna che parteciperanno al Panda Funk di cui si possono acquistare i biglietti a questo indirizzo. Anche qui saranno presenti molti importanti ospiti come Ummet Ozan, Deorro e Firebeatz.

Miami Music Week Miami Music Week Panda Funk line up

Ultra Music Festival

Il cuore pulsante della Miami Music Week batterà durante l'Ultra Music Festival al Bayfront Park di Downtown Miami all'unisono dei suoi 150.000 partecipanti dal 24 al 26 Marzo.

Grandi artisti e cantanti sono pronti ad esibirsi sui diversi palchi allestiti per questo evento dove non mancheranno sorprese, spettacoli di luci ed intrattenimento. I biglietti per questo evento sono quasi tutti sold out, rimane ancora poca disponibilità solamente per i biglietti VIP.

Ultra Music Festival Ultra Music Festival Ultra Music Festival Miami 2017: Line Up + Fase 3

Resistance Closing Party

Tutte le belle cose giungono ad una fine ma anche il finale è importante, pertanto il 26 Marzo si terrà il Resistance Closing Party all'E11VEN ROOFTOP dove ad esibirsi saranno Eats Everything, Nick Fanciulli, Technasia e altri special guests per una line up della durata di circa 12 ore.