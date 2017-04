Skrillex @ Welcome! ACLU Benefit Concert, Staples Center Los Angeles, United States 2017-04-03

01. Zomboy - Like A Bitch (Skrillex & Zomboy VIP) [NEVER SAY DIE]

w/ Skrillex & MUST DIE! - VIP's (Gent & Jawns Remix / Skrillex Edit) [OWSLA]

w/ Skrillex - Scary Monsters And Nice Sprites (Acappella) [MAU5TRAP]

02. Avicii - Levels (Skrillex Remix) [LE7ELS]

w/ JOYRYDE feat. Freddie Gibbs - Damn [OWSLA]

w/ Big Sean feat. E40 - IDFWU (I Don't Fuck With You) (Acappella) [DEF JAM]

[01:30] ID - ID

w/ Party Favor - WAWA [MAD DECENT]

w/ Skrillex feat. Rick Ross - Purple Lamborghini [ATLANTIC]

04. Kanye West feat. Big Sean & Pusha T & 2 Chainz - Mercy [DEF JAM]

w/ Eptic - The End (Carnage & Breaux Festival Trap Remix) [FREE/NEVER SAY DIE]

05. Eptic - The End (DJ Hood Jersey Club Remix) [NEVER SAY DIE]

w/ Yeah Yeah Yeahs - Heads Will Roll (A-Trak Remix / Kid Kamillion Trap Edit) [FREE/FOOL'S GOLD]

w/ Rihanna feat. Drake - Work (Acappella) [ROC NATION]

w/ Mightyfools & Yellow Claw - Lick Dat (Hasse De Moor Bootlick) [BARONG FAMILY]

[05:00] Chance The Rapper feat. 2 Chainz & Lil Wayne - No Problem [SELF RELEASED]

w/ Phiso - Jotaro (Slushii Edit) [SMOG]

[06:20] MadeinTYO - Skateboard P

w/ YOGI feat. Pusha T - Burial (Skrillex & TrollPhace Remix / G-Buck Edit) [OWSLA]

08. Zombie Nation vs. Stromae & DJ Snake vs. Skrillex & The Doors - Kernkraft 400 vs. Humain A L'eau vs. Breakn' A Sweat (Skrillex Mashup)

09. Jack Ü feat. Bunji Garlin - Jungle Bae [ATLANTIC]

w/ Aazar - Lay It Down [FREE]

10. Drake - Fake Love [YOUNG MONEY]

w/ GTA & Diplo - Boy Oh Boy [MAD DECENT/FREE]

w/ GTA feat. Sam Bruno - Red Lips (Skrillex Remix) [OWSLA]

w/ Skrillex - Scary Monsters And Nice Sprites (Acappella) [MAU5TRAP]

11. Migos feat. Lil ƱZi Vert - Bad And Boujee [QUALITY CONTROL]

12. Soulja Boy vs. Major Lazer & DJ Snake feat. MØ & Ookay - Crank That vs. Lean On (Jack Ü Mashup) [MAD DECENT]

w/ Jack Ü feat. 2 Chainz - Febreze [ATLANTIC]

13. French Montana feat. Rick Ross & Drake & Lil Wayne - Pop That [INTERSCOPE]

w/ 4B & Aazar - Pop Dat [FREE]

w/ Aazar & Kovalenco Gennadi feat. Lil Jon - Lit [INTERSCOPE]

w/ Chuckie - Who's Ready To Jump (Acappella) [BIG BEAT]

14. House Of Pain - Jump Around [TOMMY BOY]

w/ DJ Kool - Let Me Clear My Throat [AMERICAN RECORDINGS/WARNER BROS.]

w/ DJ Snake - Propaganda (HellØ Bootleg) [FREE/POLYDOR]

15. Jack Ü feat. Justin Bieber - Where Are Ü Now (Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&W Remix) [ATLANTIC]