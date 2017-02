L’estate si avvicina e con lei anche l’appuntamento live che inaugura la stagione. Martedì 27 giugno, infatti, l’isola di Malta ospita ancora una volta l’annuale Festival Isle of MTV Malta sul cui palco si sono alternati finora alcuni dei dj e producer di maggior spicco mondiale. Primi performer ufficializzati dall’emittente sono The Chainsmokers, duo rivelazione del 2016 con all’attivo svariati Dischi di Platino.

Ad Alez Pall e Drew Taggart spetta il compito di animare come headliner la superfesta di chiusura della rassegna maltese giunta ormai alla sua undicesima edizione. In vetta alla classifica Billboard Dance/Mixshow per ben 17 settimane con la hit Closer, The Chainsmokers hanno conquistato il mondo con la loro elettro-dance che in pochi anni si è fatta strada nel panorama musicale globale.

Ultimo lavoro in ordine di tempo è il singolo Paris, che anticipa il primo album atteso entro l’anno per l’etichetta Columbia/Disruptor Records.

“The Chainsmokers hanno assolutamente dominato il 2016 e non possiamo essere più felici di averli con noi a Malta per l’Isle of MTV di quest’anno. Sarà un’evento fantastico e un’esperienza da non perdere!”, ha commentato Bruce Gillmer, EVP, Music, Talent Programming and Events di MTV.

Per chi non potrà volare fino a Malta, Isle of MTV sarà anche uno speciale di un’ora trasmesso sui 20 canali MTV in tutta Europa (per l’Italia è in esclusiva su Sky, canale 133).