Un record storico quello di Closer di The Chainsmokers feat Halsey, che per 26 settimane è rimasta nella top 5 della classifica Billboard Hot 100.

Il brano ha superato due tormentoni come Uptown Funk di Mark Ronson feat Bruno Mars del 2015 e How Do I Live di LeAnn Rimes del 1997-98, entrambi rimasti nella top 5 per 25 settimane consecutive.

Closer ha lasciato indietro tutti, rimanendo tra le prime cinque per più di sei mesi.

Il suo percorso verso il successo è iniziato il 3 settembre 2016, quando dal 6° posto della classifica ha raggiunto il 1°, che non ha ceduto a nessun altro per 12 settimane.

Con la recente retrocessione dal 5° al 7° posto, Closer ha terminato la sua permanenza nella top 5, registrando il suo record personale. E' la prima traccia a raggiungere questo traguardo nei 58 anni di esistenza della Billboard Hot 100.

Il brano dei The Chainsmokers ha conseguito anche un altro primato, rimanendo nella top 10 della classifica per 29 settimane, cioé da quando ha occupato la 9° posizione, il 20 agosto scorso, un evento mai registrato prima.

Se volete saperne di più su questa particolare sfida, ecco le tracce che hanno fatto registrare i più lunghi periodi di permanenza in classifica.

26, "Closer," The Chainsmokers feat. Halsey, 2016-17 (#1, 12 settimane)

25, "Uptown Funk!," Mark Ronson feat. Bruno Mars, 2015 (#1, 14 settimane)

25, "How Do I Live," LeAnn Rimes, 1997-98 (#2)

23, "The Twist," Chubby Checker, 1960/1962 (#1, 3 settimane)

21, "Smooth," Santana feat. Rob Thomas, 1999-2000 (#1, 12 settimane)

21, "Un-Break My Heart," Toni Braxton, 1996-97 (#1, 11 settimane)

20, "Somebody That I Used to Know," Gotye feat. Kimbra, 2012 (#1, 8 settimane)

20, "No One," Alicia Keys, 2007-08 (#1, 5 settimane)

20, "We Belong Together," Mariah Carey, 2005 (#1, 14 settimane)

20, "Macarena (Bayside Boys Mix) ," Los Del Rio, 1996 (#1, 14 settimane)

20, "Gangsta's Paradise," Coolio feat. L.V., 1995-96 (#1, 3 settimane)