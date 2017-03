Rivoluzionario, contrordine, sempre alla ricerca di quei dettagli che molti altri trascurano. Signore e signori, Tinie Tempah!

Nato e cresciuto in una delle città più innovative al mondo, Londra, ha sempre ammesso che senza il suo forte legame con la capitale britannica non sarebbe mai stato la persona che è oggi. Parliamo di un'artista che fin dal suo debutto nella scena musicale, si è contraddistinto per l'originalità delle sue canzoni, a partire dalle basi: il 28 febbraio 2010 pubblica il suo primo singolo, Pass Out, che lo portò subito alla posizione numero 1 delle classifiche anglosassoni, un brano caratterizzato dalla forte impronta drum & bass.

Ok, vi starete chiedendo perché dovremmo parlare di un artista che superficialmente fa parte della sfera hip-hop. Il punto è proprio questo: chi ascolta le sue canzoni da tempo, sa di quanti suoni e generi sono presenti nel repertorio di Patrick Chukwuemeka Okogwu (suo vero nome). Si passa dalla D&B, alla progressive house con gli Swedish House Mafia e Calvin Harris, fino alla cover di Tsunami prodotta dai DVBBS con Borgeous.

Con Miami 2 Ibiza insieme ad Axwell, Sebastian Ingrosso e Steve Angello, Tinie Tempah ha creato quel connubio che ad oggi è in continuo utilizzo: se fino a 10 anni fa era quasi raro che la musica elettronica andasse a braccetto con l'hip-hop, oggi possiamo constatare di come questi 2 mondi siano sempre più consolidati. Basta vedere cosa avvenuto durante il recentissimo Ultra Music Festival di Miami, dove sul mainstage si è notata la presenza di artisti come 2 Chainz con Steve Aoki, Future, Lil Jon e G4shi con DJ Snake, fino ad arrivare ad O.T. Genesis e Ty Dolla $ign con Afrojack. Tinie Tempah, fin dal suo primo album Disc-Overy, ha sempre integrato il sound più vicino alla scena elettronica come pochissimi facevano e che attualmente è quasi normale vedere da parte di molti. Ad oggi possiamo ascoltare interessanti collaborazioni, tra queste spicca l'unione tra UMEK e Waka Floka Flame, che se si ascoltano le precedenti produzioni dei 2 vien da chiedersi come si siano incontrati, ma il risultato è stupefacente.

Noi non vediamo l'ora di ascoltare il suo imminente album Youth in uscita il 31 marzo, a distanza di 4 anni da Demonstration. Tra i produttori del nuovo album troviamo TroyBoi, produttore trap famoso per le sua collaborazione con Flosstradamus, Clash. Il giorno dopo, proprio qua in Italia, ci sarà il suo live ai Magazzini Generali di Milano, un ottimo motivo per esserci per festeggiare con lui l'uscita del suo ultimo lavoro, magari sulle note di Miami 2 Ibiza con i nostri amati Swedish House Mafia (con un filo di nostalgia).

Che aspetti allora? 1 aprile 2017, Magazzini Generali di Milano, Tinie Tempah! Trovi i biglietti qui, più informazioni sull'evento facebook e sulla pagina di WERO Eventi!