Si conclude anche la giornata finale della diciannovesima edizione dell'Ultra Music Festival di Miami, e già è forte l'attesa per il prossimo anno, che vedrà il ventesimo anniversario del festival #1 al mondo. Nonostante il momento attuale che la musica dance sta attraversando, dove le novità sono sempre più rare e tenere un livello di interesse alto è sempre più difficile, anche quest'anno l'UMF ha mantenuto fede a tutte le promesse, sottolineando che, ormai, la differenza tra i generi è sempre più relativa.

Dopo il dominio indiscusso di Axwell /\ Ingrosso di sabato, la domenica è sicuramente la giornata più interessante a livello musicale. Il Worldwide Stage accoglie tutti i beniamini di casa, la MegaStructure è dominata da ASOT, e la chiusura è firmata Francia. Tantissime le tracce inedite suonate, confermando che l'Ultra è il festival dove tutti i DJ anticipano quelle che saranno le tendenze musicali durante l'anno.

A State Of Trance: Armin, NWYR e non solo

Sicuramente tra gli stage più attesi di tutto il weekend, A State Of Trance in questa edizione merita un occhio di riguardo non solo per i set delle colonne portanti del genere, ma anche per le novità che ha portato quest'anno. Oltre ai "soliti noti", da Aly & Fila, a Ferry Corsten, ad Andrew Rayel fino all'Armin Van Buuren in versione ASOT vediamo il debutto del progetto Trance di W&W: NWYR. Mentre invece fenomeno del momento, Vini Vici, manda in visibilio la folla già nel pomeriggio.

JACKED all'UMF Radio Stage: Afrojack takeover

Afrojack e David Guetta in B2B sul Jacked Stage

Dopo l'esibizione nel MainStage, Afrojack prende possesso dell'UMF Radio Stage. D.O.D e Quintino prima del suo set di quasi tre ore, dove accade di tutto. Perchè proprio quando la situazione si fa più familiare nello stage più "piccolo" dell'Ultra Music Festival, i Dj, puntualmente, stupiscono. E così, se per caso siete capitati da quelle parti, avrete assistito ad un memorabile Back2Back tra Afrojack e Guetta, che hanno ospitato Cesqeaux, D-Wayne, O.T. Genais e molti altri. Spazio, infine, per i Bassjackers e per l'esibizione del rapper Ty Dollar Sing.

Un Worldwide Stage dominato dalla Bass Music

Slushii infiamma il Worldwide Stage

Gli americani sono sicuramente tra i fan più accaniti della dubstep, della trap e della bass music in generale, e vista l'espansione che il genere sta avendo in tutto il mondo, l'invasione di migliaia di fan al Worldwide Stage è dovuta agli incredibili nomi che vede la lineup nella giornata di domenica. Aprono le danze Lookas e 4B, passando per i fenomeni del momento Malaa (ancora non conosciuta la sua identità) e Rezz, arrivando a NGHTMRE, il giovane Slushii, Getter e alla chiusura di GTA.

Dal Mainstage al Live Stage, salgono in cattedra le leggende

Dj Snake nel closing set dell'Ultra Music Festival

Come abbiamo detto, il periodo che sta attraversando la musica dance fa sì che anche i nomi che hanno dominato negli scorsi anni vengano messi in discussione. Ed è proprio per questo motivo che artisti come Hardwell danno il massimo per confermarsi ai livelli di sempre: missione riuscita. Nel pomeriggio, Showtek e l'incredibile live show di Galantis infuocano lo stage. E ancora una volta, l'incredibile spettacolo di Zedd ci mostra il MainStage in tutto il suo splendore. E, infine, la Francia prende il sopravvento per la chiusura in grande stile: il ritorno di Justice entra di diritto nella storia al Live Stage, mentre il sempre leggendario Guetta anticipa il set finale di Dj Snake, in un trionfo che sancisce definitivamente il grande momento del parigino, accompagnato da Moksi, Kayzo e dai rapper G4shi e Future.