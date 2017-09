L'Italia ci ha provato, il resto delle Baleari anche, così come le isole della Grecia ed un Portogallo in ascesa. La regina dell'estate, dal punto di vista turistico e musicale, rimane ancora Ibiza. L'affluenza di visitatori nel periodo estivo fa registrare un aumento del 6,7% rispetto alla fascia gennaio-agosto 2016, a dimostrazione dell'appeal che La Isla continua a mantenere nei confronti dei suoi estimatori più affezionati.

L'amministrazione politica ibizenca ha recentemente puntato sul recupero del turismo balneare, promuovendo in maniera più decisa le bellezze naturali e mettendo in secondo piano la sua leggendaria club culture. D'altra parte, l'industria musicale ha dimostrato di potersela cavare anche da sola, gestendo in modo del tutto autonomo le strategie di rilancio e sponsorizzazione del proprio brand. Basti pensare al gruppo Ushuaïa, che ha rilevato lo Space dopo la chiusura e ne ha mantenuto intatta l'attrazione nei confronti dei ravers, trasformandolo in Hï. A ciò, poi, si aggiunge uno storico apparato di club che ogni anno attira un numero altissimo di turisti, fino a superare i 5 milioni di persone.

Hï, la nuova frontiera della club culture di Ibiza

Dai 5,3 milioni dell'anno scorso, si è arrivati ai 5,6 del 2017. Nel solo mese di agosto, l'aeroporto di Ibiza ha visto il transito di oltre 1,3 milioni di passeggeri. Gli spagnoli sono in cima alla lista con 420mila unità, seguiti dagli inglesi che per la prima volta abbattono il muro dei 400mila: da segnalare, tra le location a maggioranza britannica, l'Ocean Beach dell'imprenditore Wayne Lineker, proprietario anche della nota catena di american bar che porta il suo nome. Sul podio anche gli italiani con oltre 200mila turisti, mentre risultano più staccati tedeschi, olandesi e francesi.

I numeri del 2017 dimostrano che Ibiza è ancora in vetta alle preferenze, soprattutto per quel che riguarda il turismo musicale. Se l'Italia può continuare a dire la sua con Gallipoli e la Romagna, le Baleari rappresentano ancora il modello da seguire e, possibilmente, da sorpassare nel corso dei prossimi anni. Finora, però, il dominio non sembra temere contrasti.