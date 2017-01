L'esperienza ed i consensi accumulati negli ultimi tre anni e mezzo permette di avere sempre un occhio di riguardo su di loro. Così, anche durante la presentazione del Sunburn Festival in India, Axwell Λ Ingrosso trovano il modo per attirare i riflettori sul futuro delle proprie produzioni. Il 2017 è appena cominciato, ma le folle internazionali già attendono con ansia il prossimo step del loro progetto musicale.

Sfornare direttamente la portata principale non è una mossa che hanno intenzione di fare a breve. Il duo svedese, però, concede un piccolo assaggio sui social network, in particolare sulla pagina Facebook ufficiale, pubblicando un'anteprima dal live-set del Sunburn. La traccia, in collaborazione con Kid Ink, è I Love You. Non c'è ancora la versione definitiva del brano, che probabilmente verrà rilasciata nei prossimi mesi, ma già si scommette sull'impatto che potrà avere sul mercato EDM dell'annata appena partita.

Si tratta di un singolo versatile, capace di abbracciare diverse sfaccettature precedentemente inserite in un filone musicale unico. Axwell Λ Ingrosso puntano ad una sinergia tra un suono delicato in apertura, con la strumentazione che ricorda il tratto di pausa di Barricade, e vibes cupe che, invece, ricalcano tipologie sonore già testate sia in tandem, sia ai tempi degli Swedish House Mafia. Nel mezzo, una scelta vocal che avvicina le due correnti ad uno stile maggiormente pop o, più nello specifico, di carattere R&B.

I Love You sarà la traccia del 2017?

Resta da capire, adesso, le modalità per la release. Il Sunburn è stata l'occasione per presentare l'idea nella mente di Ax e Seb, ma arriverà presto il momento di deciderne la strategia di commercializzazione. Sarà un pezzo di inizio anno che farà da apripista al tormentone estivo, oppure il rilascio avverrà proprio in contemporanea con i resident show di giugno? Nelle prossime settimane la risposta definitiva.