Pronti, via, Reload è in arrivo! Dopo mesi di attesa, la febbre per uno dei festival più apprezzati in Italia è arrivato a livelli altissimi, dimostrato dall'imminente sold out in arrivo visto che mancano solo 1000 biglietti all'incirca. EDM Italy non può di certo mancare a questo appuntamento importante per la nostra nazione, ed è per questo che vogliamo che venga con tutte le informazioni che ti servono.

Il nostro Road to Reload può iniziare descrivendo uno degli artisti più attesi in Italia se non in Europa. Ladies & Gentleman, Carnage!

Dare al prossimo per ricevere poi, come in famiglia. Questo può essere il concetto filosofica che caratteristica al meglio Diamanté Anthony Blackmon. Classe 1991, nato a Città del Guatemala e cresciuto a Frederick nel Maryland, è un artista che negli ultimi anni ha rinforzato il suo carisma non tanto per le sue produzioni, ma per il legame che ha creato con i suoi fan. Il fatto della sua stazza non lo ha mai abbattuto, anzi, Carnage ha dimostrato sempre di essere intelligentemente auto-ironico: dalla Chipotle Gang, al suo soprannome Papi Gordo (che ha utilizzato per il titolo del suo album). Tanti artisti considerano a parole la sua fan base come una famiglia, ma pochi hanno fatto davvero come lui. E lo dimostrano i fatti: con i suoi eventi targati ASOC - A State of Carnage (nome ovviamente trapelato dall'ASOC di Armin van Buuren), con ospiti d'eccellenza del mondo hip-hop/trap come Lil Yachty, ILoveMakonnen o GTA, ha creato un concept di fan-event tra i più forti e popolari nella scena. E pensa se addirittura al Reload dovesse ridarti i soldi del tuo biglietto che hai pagato, come ha fatto più di 2 anni fa a Chicago, inserendo $10 000 nei cannoni CO2. Vedere per credere.

Insomma, una vera e propria relazione che crea con la sua gang, DJ set che includono diversi genere, si passa dalla trap, all'hip-hop, fino alla psy-trance. DJ set che a volte vuole prolungare fino all'orario che vuole, al punto di rischiare di essere arrestato...

Carnage, oltre che nella musica, ha dimostrato di avere un grande cuore anche al di fuori, come quella volta che ha costruito una scuola nella sua terra d'origine in Nicaragua per i bambini bisognosi, non c'è nient'altro da aggiungere davanti a questo bellissimo gesto.

Detto tutto ciò, non puoi proprio mancare a questo appuntamento, dove ci sarà uno dei personaggi più carismatici della scena EDM, che dal suo remix di Spaceman di Hardwell ha iniziato un'ascesa incredibile, con pezzi indimenticabili come Incredible con Borgore, Bricks con i Migos e la titanica Toca con KSHMR e Timmy Trumpet.

Sabato 4 marzo 2017, Reload Music Festival!