Orari Coachella 2017

Siamo ufficialmente in periodo Coachella, il grande festival di musica elettronica aprirà le sue porte il 14 Aprile per due esclusivi weekend all'insegna della musica, dello spettacolo e dell'intrattenimento nella location di Indio, California.

Qualche giorno fa finalmente sono stati comunicati gli orari ufficiali del primo weekend che qua riportiamo:

*(primo orario in PST, il secondo in orario italiano, i numeri in parentesi indicano i canali)

Venerdì 14 Aprile:

3.35/00:35 – Tennis (1)

3.35/00:35 – Preservation Hall Jazz Band (2)

3.35/00:35 – Klangstof (3)

4.05/01:05 – Joseph (3)

4.10/01:10 – King Gizzard & The Lizard Wizard (1)

4.25/01:25 – Sampha (2)

4.50/01:50 – The Lemon Twigs (3)

5.00/02:00 – Bonobo (1)

5.10/02:10 – Broods (2)

5.35/02:35 – SOHN (3)

5.50/02:50 – Mac DeMarco (1)

6.00/03:00 – Francis and the Lights (2)

6.50/03:50 – Oh Wonder (2)

6.55/03:55 – Glass Animals (1)

7.20/04:20 – Big Gigantic (3)

7.40/04:40 – Banks (2)

7.45/04:45 – Father John Misty (1)

8.10/05:10 – Crystal Castles (3)

8.30/05:30 – Richie Hawtin (2)

8.45/05:45 – Phantogram (1)

9.00/06:00 – Mac Miller (3)

9.30/06:30 – Jagwar Ma (2)

9.35/06:35 – The xx (1)

9.55/06:55 – Steve Angello (3)

10.20/07:20 – DJ Shadow (2)

10.40/07:40 – Radiohead (1)

10.55/07:55 – Empire of the Sun (3)

11.15/08:15 – Capital Cities (2)

11.50/08:50 – Dillon Francis (3)

12.10/09:10 – D.R.A.M. (2)

Sabato 14 Aprile:

03:35/00.35 – Local Natives (1)

03:35/00.35 – Arkells (2)

03:35/00.35 – Blossoms (3)

03:55/00.55 – Kaleo (2)

04:20/01.20 – Shura (3)

04:30/01.30 – Chicano Batman (1)

04:45/01.45 – Car Seat Headrest (2)

05:00/02.00 – Banks & Steelz (3)

05:15/02.15 – The Head and the Heart (1)

05:40/02.40 – The Atomics (2)

05:45/02.45 – Autograf (3)

06:10/03.10 – Bastille (1)

06:25/3.25 – Roisin Murphy (2)

06:35/03.35 – Little Dragon (3)

07:15/04.15 – DREAMCAR (2)

07:20/04.20– Two Door Cinema Club (1)

07:25/04.25 – Mura Masa (3)

08:05/05.05 – Moderat (2)

08:15/05.15 – Gryffin (3)

08:20/05.20 – Future (1)

09:05/06.05 – Warpaint (2)

09:10/06.10 – Tory Lanez (3)

09:15/06.15 – ScHoolboy Q (1)

09:55/06.55 – Tycho (2)

10:00/07.00 – Röyksopp (3)

10:15/07.15 – Bon Iver (1)

10:45/07.45 – DJ Snake (2)

10:55/07.55 – Martin Garrix (3)

11:25/08.25 – Lady Gaga (1)

12:00/09.00 – Gucci Mane (2)

12:05/09.05 – Classix (3)

Domenica 15 Aprile:

03:35/00.35 – Ezra Furman (1)

03:35/00.35 – Grace Mitchell (2)

04:15/01.15 – Anna Lunoe (3)

04:25/01.25 – Whitney (1)

04:25/01.25 – Preoccupations (2)

05:15/02.15 – Toots & The Maytals (1)

05:15/02.15 – Goldlink (2)

05:15/02.15 – NAO (3)

06:10/03.10 – Grouplove (1)

06:10/03.10 – Jack Garratt (2)

06:55/03.55 – Kaytranada (3)

07:00/04.00 – Kiiara (2)

07:20/04.20 – Future Islands (1)

07:55/04.55 – Tove Lo (2)

08:10/05.10 – DJ Khaled (3)

08:15/05.15 – Porter Robinson & Madeon (1)

08:40/05.40 – Hans Zimmer (2)

09:00/06.00 – Galantis (3)

09:20/06.20 – Lorde (1)

09:45/06.45 – Kehlani (2)

09:45/06.45 – Justice (3)

10:25/07.25 – Kendrick Lamar (1)

10:30/07.30 – New Order (2)

11:05/08.05 – Marshmello (3)

Novità e live stream

Si è già parlato dell'Antarctic Stage: la rivoluzionaria novità di quest'anno che potrebbe cambiare modo di vivere il festival tramite innovative esperienze sensoriali e di come sarà possibile assistere al Coachella con il live stream di YouTube, presto si saprà cosa ancora ha in serbo il festival per l'edizione di quest'anno.

Lineup completa qui.