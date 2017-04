In precedenza si è parlato della disponibilità di un live stream su YouTube per poter assistere da casa al Coachella Music Festival di quest’anno e di alcuni tra i più importanti nomi presenti nella lineup 2017.

Entrando più nel dettaglio in merito all'evento stesso gli organizzatori del Coachella, a meno di una settimana dall’inizio dello stesso, rivelano importanti novità per l’edizione di quest’anno che includono uno stage rivoluzionario dalle promesse importanti.

Antarctic Stage

Sul sito web del Coachella Music Festival sono comparse le prime immagini di quello che sarà il più nuovo e intrigante stage di quest’anno: l’Antarctic. Le foto, che ritraggono i progetti della struttura, promettono ai fan un autentico viaggio tridimensionale attraverso il tempo e lo spazio grazie ad una esperienza visiva e sensoriale a 360 gradi. Lo stage è sponsorizzato da HP.

Ecco le immagini:

Coachella Music Festival Coachella Music Festival

Coachella

Con i biglietti sold out in 3 ore dal via alla vendita (a Gennaio) ed una lineup prestigiosa che include nomi tra i quali Lady Gaga, Madeon, Martin Garrix, Dj Snake, Marshmello, Galantis e Porter Robinson il Coachella di quest’anno sembra essere uno dei più grandi, belli e colorati festival di sempre!