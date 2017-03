Deadmau5 ha da poco rilasciato la sua raccolta di successi e di inediti rimasterizzati intitolata "stuff I used to do" pubblicando di fatto un nuovo album dopo soltanto tre mesi dall'uscita del lavoro discografico W/2016ALBUM/. Questi ultimi due lavori hanno consacrato ancora una volta la bravura e la genialità del dj candese che nel corso della sua carriera ha dimostrato più volte il suo talento nel campo della musica House e Techouse

Ma dietro ad un grande artista c'è sempre una grande etichetta discografica ed in onore dell'uscita di "Stuff I used to do" proprio la label di deadmau5 (la Mau5trap) ha deciso di offrire una grandissima opportunità a tutti li aspiranti produttori di musica elettronica tramite un contest dai premi superbi.

Il contest lanciato da mau5trap

All'inizio di febbraio mau5trap ha deciso di lanciare un contest della durata di un mese per aspiranti producers dando così la possibilità ai talenti emergenti di remixare Let Go, traccia di deadmau5 realizzata in collaborazione con Grabbitz e contenuta all'interno del penultimo album del topo. Il contest è stato lanciato su Splice: la piattaforma creata al fine di favorire collaborazioni e condivisioni di materiale tra producers. I risultati sono stati sorprendenti: il contest ha ricevuto più di 17.000 partecipazioni da tutto il mondo e remix di svariati generi. Talmente tante partecipazioni che per li organizzatori la scelta del vincitore si è rivelata più dura del previsto ed ha impiegato più tempo del preventivato.

Ecco il nome del vincitore

Nella sera del 14 Marzo (in Italia) il profilo Twitter della mau5trap, dopo aver elogiato alcuni dei remix più belli proposti all'interno della competizione, ha svelato il nome del fortunato. Il vincitore è stato NemesiZ un giovane dj e producer di origini messicane. NemesiZ, oltre ad essersi aggiudicato dell'esclusiva merchandise firmata mau5trap, due biglietti per una data a scelta del "Lots of Shows in a Row" (il nuovo tour di deadmau5) e 1000 dollari di compenso, vedrà il suo remix pubblicato nella compilation "We Are Friends Vol. 6" di cui, al momento, si conosce soltanto la data di pubblicazione: il 24 Marzo.

Il remix di NemesiZ - stuff I used to do