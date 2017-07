Già molti artisti di musica elettronica contemporanei hanno deciso di buttarsi sulla cinematografia, tra Martin Garrix e Carl Cox con What We Did e Steve Angello con The Last Free Space si va ora ad aggiungere Diplo con un prodotto destinato al piccolo schermo.



Il canale televisivo Viceland ha da poco pubblicato una serie di clip di What Would Diplo Do?: la serie tv comica annunciata a Gennaio dall'emittente televisivo che racconterà la vita del DJ/producer fondatore dei Major Lazer attraverso uno show suddiviso in 6 episodi.

I panni di Diplo saranno vestiti dall'attore James Van Der Beek (protagonista della celebre serie teen-trama degli anni '90 Dawson's Creek) che interpreterà il ruolo del noto DJ, al suo fianco compariranno anche Dillon Francis e Dora Madison.

What Would Diplo Do? era originariamente un concept ideato da Diplo per promuovere il Mad Decent Block Party e andrà in onda a partire dal 3 Agosto 2017.