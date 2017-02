Fermi tutti. Torniamo indietro al 6 febbraio, e osserviamo questi tweet:

Da quel momento, tutto si poteva immaginare. Molto più probabilmente una collaborazione tra i 4 nell'imminente album dei Major Lazer. Armati di pazienza e speranza, siamo arrivati ad oggi con l'uscita di un remix esplosivo, in collaborazione di Nyla & Kranium. Per quanto, se paragoniamo i generi, parliamo di 2 mondi completamente lontani, per noi questo idillio è realizzato nel momento perfetto: un brano, anzi, il brano, che sta dominando le classifiche dell'intera Terra, remixata dai produttori con maggior successo negli ultimi anni. Se da una parte Ed Sheeran, oltre al successo delle sue 2 uscite continua ad annunciare continui sold out di un tour europeo che ancora deve cominciare, dall'altra abbiamo il gruppo elettronico che sta dominando il pianeta a suon di record: da Lean On con DJ Snake e MØ che sta per raggiungere i 2 miliardi di visualizzazioni, oltre ad essere il brano più riprodotto di sempre su Spotify, al loro storico concerto a Cuba con davanti 400 000 persone, tanto da farne un film documentario. In un periodo dove stanno uscendo collaborazioni quasi impensabili prima come i Coldplay con i Chainsmokers, o Calvin Harris con Frank Ocean e i Migos, questo remix è un'ulteriore dimostrazione di come questo 2017 ha tutte le carte in regola per essere uno degli anni più musicalmente esplosivi degli ultimi 5 anni. E chissà se la collaborazione tra i 4 si fermi solo a questo remix...

Per ora godiamoci Shape of You con il tocco del Major Sound: