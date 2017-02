Quando l'Ushuaïa e la famiglia Matutes hanno preso il controllo dello Space Ibiza di Pepe Rosello, tutto era già stato pensato e si stavano preparando per quella che ora possiamo definire come la mossa che nessuno si aspettava e che ha messo sotto scacco l'intera isola, e non solo.

Ora che è passata poco meno di una settimana dall'annuncio della nuova realtà che da quest'estate prenderà il posto del vecchio Space Ibiza, il progetto Hï Ibiza si è pienamente attivato per arrivare preparato a quella che sarà la sua prima estate, annunciando un opening-party che si sta facendo molto desiderare.



Questo nuovo progetto farà il suo debutto ufficiale sull'isola Domenica 28 Maggio, il giorno dopo l'apertura delle porte della sorella Ushuaïa.



In questà settimana però non sono mancati dei piccoli indizi da parte di alcuni grandi nomi di spicco, tra questi, in particolare, il giovane Martin Garrix ha annunciato la sua presenza come parte fondamentale della line-up, ufficializzandola tramite un video pubblicato sui social.

Il giovane olandese, che domina il primo posto della Dj Mag Top 100, ha già partecipato attivamente ai progetti dell'Ushuaïa, esibendosi in ben sette show la scrosa estate. La decisione di averlo tra i resident, quindi, dimostra come siano ormai chiari i progetti di Hï Ibiza che, desidera offrire il servizio più esclusivo possibile alla sua clientela.

Per ora, mentre aspettiamo altre novità, il nostro Martin si prepara ad affiancare la pop star Justin Bieber nel suo Purpose World Tour che partirà dall'Australia.