L’Electric Love Festival, uno degli eventi di musica elettronica più famosi al mondo, compie 5 anni. E lo fa celebrando a modo suo, ospitando grandi dj da tutto il mondo e mettendo in scena uno spettacolo davvero coi fiocchi per le migliaia di persone che si riverseranno qui questa estate.

Dal 6 all’8 luglio, al grido, o meglio, all’hashtag di #FiveYearsTogether, L’ELF aprirà i battenti a Salzburgring, Austria. Previste 120 performance distribuite su 5 palchi, uno per ogni anno da celebrare.

Fra i grandi ospiti già esposti nella line up spuntano i nomi che già da soli valgono il prezzo del biglietto: Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Pendulum, Krewella, Timmy Trumpet. Ma anche DJ Snake, Showtek, Cheat Codes, Flux Pavillion, Brennan Heart, Code Black, Atmosfearz e Scale.

Le novità rispetto agli altri anni riguardano gli spazi dove si esibiranno gli artisti. Oltre al main stage, al Q-Dance e all’Heineken Starclub, quest’anno saranno allestiti anche due capannoni in cui si potrà apprezzare la vocazione artistica e sonora tipica del territorio austriaco. Un bel modo per vivere anche la realtà local mentre ci si immerge nella EDM.

Dal 2013 al 2017 il festival ha espanso la sua fama e non solo. Se il primo anno il main stage aveva un’area di 48 metri per 12, nel 2016 si è voluto superare ogni record portandolo a 66 per 23. Neanche a dirlo, quest’anno si andrà anche oltre: 78 metri per 28, semplicemente pazzesco. Il tutto in un contesto paesaggistico splendido, racchiuso tra le verdeggianti montagne di questa valle austriaca, un po’ come se Heidi andasse ad un rave EDM.

Ultimo ma non ultimo, per evitare spiacevoli inconvenienti ai partecipanti, si è voluto introdurre un sistema di pagamento cashless, senza bisogno di mettere mano al portafoglio e rischiare di perderlo. I pagamenti saranno possibili attraverso un chip direttamente inserito all’interno di un braccialetto. In altre parole, hanno pensato proprio a tutto.

Prezzi Biglietti Electric Love Festival 2017

Festival Pass

€ 114,- Pre-Registration

€ 119,- Early Bird Phase 1

€ 129,- Early Bird Phase 2

€ 139,- Final Price Phase

Valido per i giorni: 06.07.2017 - 08.07.2017

Accesso a tutti gli stages del festival

Non è incluso il biglietto per Warm Up Party

VIP Bronze Festival Pass

€ 154,- Pre-Registration

€ 159,- Early Bird Phase 1

€ 169,- Early Bird Phase 2

€ 179,- Final Price Phase

Valido per i giorni: 06.07.2017 - 08.07.2017

Accesso a tutti gli stages del festival

Accesso alle piattaforme VIP Bronze vicino al Mainstage

Accesso agli Extra bar

Non è incluso il biglietto per Warm Up Party

VIP Silver Festival Pass

€ 169,- Pre-Registration

€ 174,- Early Bird Phase 1

€ 184,- Early Bird Phase 2

€ 194,- Final Price Phase

Valido per i giorni: 06.07.2017 - 08.07.2017

Accesso a tutti gli stages del festival

Accesso alle piattaforme VIP Silver vicino al Mainstage

Accesso agli Extra bar

Non è incluso il biglietto per Warm Up Party

VIP Q-dance Festival Pass

€ 169,- Pre-Registration

€ 174,- Early Bird Phase 1

€ 184,- Early Bird Phase 2

€ 194,- Final Price Phase

Valido per i giorni: 06.07.2017 - 08.07.2017

Accesso a tutti gli stages del festival

Accesso alle piattaforme VIP vicino al Q-dance stage (07.07.2017 - 08.07.2017)

Accesso agli Extra bar

Non è incluso il biglietto per Warm Up Party

VIP Gold Festival Pass

€ 219,- Pre-Registration

€ 224,- Early Bird Phase 1

€ 234,- Early Bird Phase 2

€ 244,- Final Price Phase

Valido per i giorni: 06.07.2017 - 08.07.2017

Accesso a tutti gli stages del festival

Accesso alle piattaforme VIP Gold vicino al Mainstage

Accesso alle piattaforme VIP vicino al Q-dance stage (07.07.2017 - 08.07.2017)

Accesso agli Extra bar

Drinks analcolici & bagni extra sulle piattaforme VIP Gold sono inclusi

Non è incluso il biglietto per Warm Up Party

Vi consigliamo di rimanere sintonizzati per tutte le ultime novità.