Con la stagione estiva appena aperta e con diverse collaborazioni all'attivo, il DJ olandese Martin Garrix è già pronto ad esibirsi in casa in occasione dell'Amsterdam Dance Event di Ottobre.

Come per l'anno scorso anche questa volta Garrix sarà presente all'Amsterdam RAI dove farà una duplice esibizione nell'arco di 24 ore il 20 e il 21 Ottobre: mentre il primo sarà uno show regolare, il secondo sarà uno spettacolo "All Ages" quindi aperto anche al pubblico minorile. I biglietti sono disponibili in pre-ordine qui.

Martin Garrix ha così commentato:

"L'anno scorso abbiamo fatto il tutto esaurito con entrambi gli show incluso quello per tutte le età. È stato magnifico esibirsi finalmente davanti ai miei fan più giovani che di solito non possono partecipare. Sono così felice di poterlo fare anche quest'anno!"

Nel 2016 Garrix presentò diverse nuove tracce durante l'ADE e quest'anno è stato presente in diversi festival come EDC, Ultra Music Festival e Coachella. Per quanto riguarda l'Italia invece rimangono ancora 3 delle 4 date previste per quest'anno (Selinunte, Gallipoli e Lignano Sabbiadoro) in cui poter assistere ad una esibizione del giovane talento.