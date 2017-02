Per chi non lo sapesse, l’Holy Ship! è un festival elettronico che si tiene ogni anno a bordo di una nave da crociera. Parte da Port Canaveral, costa della Florida, con a bordo 4000 persone, dura quattro notti e cinque giorni e si tiene due volte durante l’anno. Per il 2017, le due tranches dell'Holy Ship!, la 8.0 e la 9.0, sono state organizzate dal 6 al 10 e dal 10 al 14 gennaio, e hanno ospitato gente come Fatboy Slim, Dj Snake e Marshmello.

E allora potreste dire ‘Quindi? Ormai è passato’. Certamente. Ma un buon festival che si rispetti lascia sempre dei segni, e quelli dell’Holy Ship! 2017 sono le registrazioni dell'evento HARD, ben 20 set live direttamente dalla nave, che ora ci possiamo ascoltare anche senza un biglietto d’imbarco.

Nel dj set troviamo un po’ di tutto, da Mercer a Mija, da Will Clarke a Motez, per continuare con Destructo e tanti altri. Se volete un consiglio, andatevi a sentire il set dove sul palco ci sono Louis The Child, Big Gigantic, Slander, Ghastly, Jai Wolf e Manila Killa…tutti insieme!

Buon ascolto!