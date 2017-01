L’inizio del nuovo anno porta sempre qualche novità, specialmente se si tratta di musica. La Spinnin’ Records, casa discografica di dance music, si è già preparata per tempo facendoci capire chi saranno i prossimi talenti, le future stelle della console già lanciate verso il successo dai loro primi lavori. Ecco le quattro promettenti realtà che sentiremo molto spesso nei prossimi mesi.

Mike Williams

Il dj olandese Mike Williams sta emergendo con prepotenza negli ultimi tempi. Preso sotto l’ala protettiva di un mostro sacro come Tiesto, ha collaborato con lui nel progetto Musical Freedom e con la traccia I Want You. Gli altri successi Sweet & Sour e l’ultimo Take Me Down potrebbero essere il trampolino di lancio finale per consacrare definitivamente l’olandese.

Dastic

Sta scalando classifiche e acquistando popolarità a suon di streaming su Youtube e Spotify, e il suo neo contratto con la Spinnin’ ha già portato lavori interessanti, come Go Home, il primo della serie da quando si è associato all’etichetta. Un brano che gli ha finora portato oltre un milione di views e ascolti e il supporto di grandi nomi della musica. Il suo ultimo Let Me Love You è anche lui arrivato a un milione di ascolti su Spotify ed è la consacrazione del giovane talento ventenne.

Mesto

Anche Mesto ha avuto una sponsorship di un certo livello. Martin Garrix lo ha lanciato nel mondo della EDM. Insieme hanno prodotto Bouncybob, insieme a Justin Mylo, diventata virale a pochi giorni dalla sua uscita. 10 milioni di plays su Spotify per un ragazzo di 17 anni non succede tutti i giorni. Non per niente alla Spinnin’ hanno detto che “Mesto fa parte di una generazione che arricchirà il panorama mondiale della dance music.”

Hasse de Moor

Per finire arriviamo ad Hasse de Moor, un po’ la voce fuori dal coro della comitiva. Un artista che si diverte a mixare e riprendere musicalità hip-hop e dubstep. L’anno scorso si è fatto sentire rifacendo Sex dei Cheat Codes & Kris Kross Amsterdam. L’ultimo suo release Work, in collaborazione con GLD, è stato lanciato il 9 di dicembre ed ha riscosso un notevole successo a livello mondiale.