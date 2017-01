Sonny Moore, aka Skrillex, ha pubblicato, nel giorno del suo compleanno, un brano con la sua vecchia band punk rock "From First To Last". Questa fu una delle sue prime esperienze ad alti livelli nel campo della musica, che lo rese protagonista grazie alla sua famosa voce.

A fine 2006 lasciò la band per iniziare una carriera da solista. La sua decisione si basò sulla sua voglia di creare una propria musica, e anche sul fatto che cantare nei From First to Last era uno sforzo immenso per le sue corde vocali, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico per l'asportazione del nodulo. Dopo l'abbandono di Moore, i From First to Last entrarono in crisi e la loro etichetta, Capitol Records, li abbandonò a causa di problemi finanziari. Senza cantante, etichetta e bassista, la band si divise.

Ieri però il producer americano ha sorpreso tutti condividendo la canzone "Make war" e aggiungendo il proprio nome nella biografia della band su Instagram. Non si sa ancora se questa sarà una vera e propria reunion del gruppo ma Skrillex più volte quest'anno ha affermato che sarebbe voluto tornare a cantare con loro.