Nel prossimo album degli Incubus ci sarà anche Skrillex.

Questa poteva essere una supposizione qualche tempo fa, ma ora è una certezza.

I primi segnali di una possibile collaborazione tra i due sono arrivati dalla recente performance del re della dubstep insieme al chitarrista degli Incubus Mike Einziger, sul palco dei Grammy Awards.

Anche il cambio di rotta di Skrillex degli ultimi tempi non sembrava escludere un featuring di questo tipo. L’ex leader degli OWSLA ha ricucito i rapporti col suo vecchio gruppo From Fist to Last, ripescando influenze da altri generi come l’hip hop e la house, quindi perchè escludere un ritorno anche alle radici hard rock.

Adesso, una sorta di ufficialità della collaborazione arriva per voce di Lisa Worde, direttrice dell’emittente radiofonica KROQ. La Worde, dopo aver sentito in esclusiva l’album in uscita degli Incubus, ha rivelato la presenza di Skrillex in una delle tracce. Come ulteriore conferma, Mike Einziger ha pubblicato, sul suo profilo twitter, una foto di lui accanto a Skrillex, entrambi a lavoro in studio di registrazione, uno alla console e l’altro al pc.

Dopo queste indiscrezioni, la band californiana, ai microfoni di radio Beats 1, ha indicato nel 21 aprile la data di pubblicazione dell’album. Seguendo le tendenze di questi tempi, è molto probabile che la traccia in questione sarà rilasciata anche prima dell’EP.