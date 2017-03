Il gruppo dei The Chainsmokers ha avuto un impatto sontuoso nel panorama edm mondiale. Si tratta, del resto, di uno dei tre gruppi - in compagnia di Beatles e Bee Gees - ad avere in contemporanea 3 tracce nella classifica Billboard Hot 100. Uno di questi è il brano Closer registrato insieme ad Hasley.

Artefice del successo, ma anche della creazione dei The Chainsmokers, è il produttore e discografico Adam Alpert. In un’intervista rilasciata recentemente, il 36enne ha raccontato qualche retroscena sulla vita dei due dj e sul panorama musicale in generale.

Forse non tutti sanno che The Chainsmokers sono nati grazie ad una sua intuizione. È stato proprio Adam Alpert a presentare Alex Pall a Drew Taggart, con la visione di creare un gruppo che potesse sbancare nei festival e nelle classifiche di tutto il mondo. Ora possiamo dire che ci ha visto giusto.

COME NASCE UN PEZZO DEI THE CHAINSMOKERS

Nel corso dell’intervista, Alpert si sofferma sul metodo di scrittura dei brani dei suoi due artisti. Prende come esempio Paris. Drew, dice, aveva un’idea di massima del pezzo. Poi, una sera, durante un tour a Stoccolma, Drew e Alex si sono ritrovati con una serie di scrittori e producer, tra cui Axwell e Sebastian Ingrosso. Tutti mezzi ubriachi hanno raggiunto uno studio di registrazione. Il giorno dopo è venuta fuori Paris. “A volte per creare una hit”, dice Alpert, “basta solo trovarsi al di fuori della solita zona di comfort”.

IL RELEASE DELLE TRACCE, UN METODO STUDIATO CON CURA

C’è un meccanismo collaudato con cui viene deciso come e quando rilasciare i nuovi pezzi dei The Chainsmokers. Da un po’ di tempo a questa parte, ogni mese abbiamo la possibilità di ascoltare un nuovo pezzo del duo. “È un metodo che funziona”, rivela Alpert. “Abbiamo visto che rilasciando un brano ogni quattro settimane facciamo felice la nostra fan base. E non permettiamo che la gente si dimentichi dei The Chainsmokers. Del resto, come dico ai miei artisti, se la gente non sta ascoltando te, sta ascoltando qualcun altro”.