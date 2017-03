Mancano poche ore all'inizio della diciannovesima edizione dell'Ultra Music Festival di Miami, e mentre Downtown si sta organizzando per accogliere le migliaia di persone che affolleranno Bayfront Park, i lavori di preparazione degli stage sono stati completati e, finalmente, possiamo svelarvi il MainStage.

Come ogni anno, i veri fanatici dell'UMF seguono i lavori di costruzione per giorni, sin dagli inizi di marzo attraverso le webcam poste sui grattacieli intorno al parco, e tramite le foto postate su Instagram localizzate proprio a Bayfront Park.

Un altro capolavoro firmato Richard Milstein

Se l'Ultra Music Festival è il festival #1 al mondo, il merito non è soltanto della line-up che ospita tutti i più grandi DJ mondiali, ma anche del lavoro di produzione fatto dietro le quinte per far si che lo spettacolo sia garantito anche a livello visivo.

Colui che, ogni anno, realizza il disegno per il MainStage del festival è Richard Milstein, creative director e production designer di tutti gli Ultra Worldwide.

Riuscire ogni anno a stupire il mondo intero non è un'impresa facile, men che meno pensare e creare una struttura che riesca a coinvolgere migliaia di persone e inserirla tra il porto di Miami e i grattacieli di Downtown, ma il Team Ultra è riuscito ancora una volta portare a termine il compito a pieni voti.

Dopo il design dello scorso anno, più squadrato e lineare, si torna a forme più arrotondate come erano state quelle dello stage del 2015. I ledwall laterali sembrano quasi dare un'impressione di tridimensionalità, con un immenso schermo centrale leggermente arretrato.

In attesa di vederlo con migliaia di persone davanti, animato da nomi come Martin Garrix, Hardwell, Alesso, Axwell /\ Ingrosso, Major Lazer o DJ Snake che lavorano per mesi per creare uno show indimenticabile, godiamoci le prime immagini e aspettiamo che cali il tramonto su Miami per vederlo a pieno carico con luci, laser e fuochi d'artificio.

Timetable live streaming Ultra Music Festival 2017 Day1

Tutti i live streaming dell'edizione 2017 di Ultra Music Festival iniziano alle 3PM ora di Miami (GMT-4) quindi se a Miami sono le 15:00 in italia saranno le 20:00

Timetable live streaming Ultra Music Festival 2017 Day1



Ecco la timetable del live DAY01 24 Marzo 2017:

Ultra Music Festival Miami 2017 Resistance Day 1 :

Dosem 21:30

Anna 22:30

Technasia 01:30

Arcadia Landing Show 1:30

Hot Since 82 1:55

Nic Fanciulli 02:55

Timetable live streaming Ultra Music Festival 2017 Day2 TBA